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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696994/النائب-حسانين-توفيق-يتقدم-بطلب-مناقشة-بشأن-سياسة-الحكومة-للتوسع-في-صناعة-الإليكترونيات

تقدم النائب حسانين توفيق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بشأن سياسة الحكومة للتوسع في قطاع صناعة الالكترونيات واستغلال البنية التحتية التى قامت بها الدولة في جذب استثمارات في ذلك القطاع.

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طلب مناقشة بشأن سياسة الحكومة للتوسع في صناعة الإليكترونيات

وقال توفيق في طلب المناقشة: "شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية لاسيما فى تطوير البنية التحتية، والتي من شأنها أن تساعد في الإسراع بخطوات الدولة نحو التحول الرقمى، وذلك بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات في صناعة الاليكترونيات".

وأضاف توفيق، أن القيادة السياسية بذلت جهود كبيرة في رفع كفاءة البنية التحتية في مختلف القطاعات، وذلك بهدف تشجيع جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذلك يوجد توجيه رئاسى حاليا وتكليف للحكومة بتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات.

وتابع عضو مجلس الشيوخ أن هناك خطوات تمت بالفعل من جانب الحكومة سعيا لجذب الاستثمارات بقطاع الاتصالات وصناعة الالكترونيات، ولكن في ظل التحديات الاقتصادية الأخيرة والتوجيهات الرئاسية مؤخرا، يكون علينا إعادة دراسة الأمر بمنظور مختلف يرتكز على توطين التصنيع وزيادة نسبة المكون المحلى، والتركيز على الصناعة وإزالة أي عوائق أمامها، لمواجهة التحديات الحالية، لاسيما وأن الحكومة قامت بإعداد بنية تحتية قوية في مختلف المرافق، وكذلك في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وآشار توفيق إلى أن الدولة أنشأت عددا من الجامعات التكنولوجية والمعاهد والمدارس المتخصصة التي تساعد في وجود تخصصات مؤهلة وقادرة على المنافسة في قطاع الاتصالات والصناعات المرتبطة بها مثل صناعة الاليكترونيات.