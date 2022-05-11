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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696991/انضمت-لقافلة-الشهداء-نجوم-الفن-ينعون-الشهيدة-شيرين-أبو-عاقلة-بكلمات-مؤثرة

حرص عدد من نجوم الفن على نعي الصحفية والمراسلة شيرين أبو عاقلة التي استشهدت اليوم الأربعاء بسبب رصاصة في رأسها.

دوت الخليج يرصد نعي نجوم الفن لـ شيرين أبو عاقلة

نعي نجوم الفن لـ شيرين أبو عاقلة

نعى المطرب الفلسطيني محمد عساف المراسلة شيرين أبو عاقلة التي استشهدت صباح اليوم الأربعاء برصاصة في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها، وذلك من خلال تغريدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر.

و كتب محمد عساف على صورة الصحفية الراحلة: “الصحفية شيرين أبو عاقلة تنضم لقافلة الشهداء، عرفناها صحفية شجاعة صاحبة صوت حر و قوي، كل التعازي لعائلتها و للعائلة الصحفية و لكل الشعب الفلسطيني، طريقنا إلى الحرية مليء بالتضحيات و الدموع لكننا سنصل لا محالة”.

ومن جانبها كتبت الفنانة اللبنانية إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، نعي لأشهر صحفية فلسطينية، التي استشهدت صباح اليوم برصاصة في الرأس قائلة: “الله يرحمها، الظلم بشع كتير”، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات.

استشهاد شيرين أبو عاقلة

بينما نشرت الفنانة أصالة، صورة شيرين أبو عاقلة وعلقت عليها قائلة: “شو فيه شهاده أكبر من هيك شهاده .. بنت فلسطين الجريحه بالجنّه بإذن الله .. آمنت بوطنها وعملها ودفعت روحها تمن الحقّ .. كلّ بيت عربي بيدعي لك بالرّحمه يابطله من وطن أبطال”.

وفي سياق متصل، كانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاصة في الرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها بجانب إصابة الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر ولكن وضعه مستقر.

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جدير بالذكر أن شيرين أبو عاقلة هي صحفية فلسطينية، من مواليد عام 1971 في القدس وتعمل مع شبكة الجزيرة الإعلامية، ومن جانبها وسائل إعلام فلسطينية أفادت بإصابة عدد من المواطنين والصحفيين، برصاص الاحتلال منهم إصابات خطيرة بعد اقتحام الاحتلال لمخيم جنين حيث حاصرت قوات الجيش الإسرائيلي أحد المنازل في المخيم وسط اشتباكات مسلحة.