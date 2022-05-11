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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696990/نقل-النواب-تناقش-اليوم-ربط-الموازنة-العامة-وخطة-التنمية-الاقتصادية-للهيئة-العامة-للطرق-والكباري

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الأربعاء، لاستكمال دراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2022 /2023، فيما يخص وزارة النقل والجهات والهيئات التابعة لها.

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حيث تناقش اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2022 /2023، فيما يخص:- الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، و جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.

نقل النواب توافق على موازنة هيئة السكة الحديد للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣

وكانت قد وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها أمس، علي مشروع موازنة الهيئة العامة لسكك حديد مصر للسنه المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بإجمالي ٤٣٥٨٤١٢٥٠٠٠.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات، وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية لهيئة السكة الحديد لمواجهة الأعباء الضرورية فيما يخص التزامتها والتي تقدر بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه.

حيث استعرض هشام عبد الواحد نائب رئيس الهيئة العامة لسكك الحديد للشئون المالية موازنة الهيئة وبنود التكاليف والمصروفات والأرباح والخسائر لهيئة السكة الحديد للسنه المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

علاء عابد: القيادة السياسية المصرية حريصة دائما علي توفير حياة أفضل للمواطن

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن هيئة السكة الحديد من الملفات الوطنية ويعد من أهم الملفات لدي لجنة النقل والمواصلات، مؤكدا أن هيئة السكة الحديد في مصر تعد ثاني أقدم سكة حديد في العالم والأولي في الشرق الأوسط ولكن طالتها يد الإهمال لسنوات عديدة.

وأضاف النائب علاء عابد، أننا خلال السنوات الأخيرة شهدنا تطورات في مرفق هيئة السكة الحديد لم تشهده من قبل، لافتا إلي أن هذا المرفق الهام والحيوي والذي يخدم شريحة هامه من الشعب المصري، لافتا ان القيادة السياسيه المصرية حريصة دائما علي توفير حياة افضل للمواطن المصري وتوفير وسائل مواصلات تتناسب مع الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.