رسميًا.. ملعب جودسويل أكبابيو في نيجيريا يستضيف نهائي الكونفدرالية 20 مايو الجاري

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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696989/رسميا-ملعب-جودسويل-أكبابيو-في-نيجيريا-يستضيف-نهائي-الكونفدرالية-20-مايو-الجاري

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر إقامة المباراة على ملعب جودسويل أكبابيو في نيجيريا يستضيف نهائي الكونفدرالية 20 مايو الجاري.

النادي الأهلي

فيما طالب النادي الأهلي بإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في ملعب محايد" بالطعن على القرار الصادر في هذا الشأن، وسوف يطلب إجراءات مستعجلة للفصل في الموضوع قبل الموعد المحدد للمباراة، خاصًة وأن "كاف" في القرار الصادر عنه والمدون على حساباته الرسمية منذ أمس أعلن عن إسناد تنظيم المباراة لملعب بعينه، وفي نهاية القرار ذاته أشار إلى أنه يدرس حاليًا إقامة المباراة النهائية بالنظام القديم ذهابًا وإيابًا.

ويأمل النادي الأهلي في حرص الاتحاد الإفريقي على عدم تعطيل العدالة وينتظر قبوله للإجراءات المستعجلة وتقديم المستندات ذات الصلة للمحكمة الرياضية الدولية حتى يتم الفصل في هذا الأمر وتحقيق العدالة الناجزة. جاء قرار الأهلي بالتصعيد للمحكمة الرياضية الدولية بعدما رأى أن إسناد تنظيم المباراة النهائية لملعب بعينه للعام الثاني على التوالي.

الأمر الذي قد يترتب عليه منح أحد الفرق أفضلية اللعب على ملعبه ووسط جماهيره فضلا عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى، كما أن "كاف" استند إلى وجود عرض وحيد لاستضافة المباراة وتم سحب العرض الآخر دون أن يتم الإعلان عنه أو عن أسبابه.

الأهلي يفوز برباعية نظيفة

والجدير بالذكر أن انتهت مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شيئ، حيث تقدم النادي الأهلي عن طريق ، ثم أحرزه بيرسي تاو في الدقيقة 30، أحرز طاهر محمد طاهر النادي الأهلي على فريق وفاق سطيف الجزائري بهدف ثاني في الدقيقة 55،

ودخل البديل محمد شريف مهاجم النادي الأهلي ليحرز الهدف الثالث في مرمى وفاق سطيف الجزائري في الدقيقة 73 من عمر المباراة، كما أحرز بيرسي تاو هدف الأهلي الرابع والثاني له في الدقيقة 90 من عمر المباراة.