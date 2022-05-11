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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /696985/تحصين-372-ألف-رأس-ماشية-ضد-مرض-الحمى-القلاعية-والوادي-المتصدع-بالمنوفية

تابع إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أخر مستجدات أعمال الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع لعام 2022 ، والتي انطلقت في 15 مارس الماضى على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة ، يأتي هذا في ضوء حرص واهتمام محافظ المنوفية بتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها مما يساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح .

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وقال إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية بأنه تم تحصين (372 ألف و 958) رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام بنسبة 103.6% وذلك منذ انطلاق الحملة وحتى الأن ، مؤكدا على استمرار أعمال لجان الحملة القومية بكافة أرجاء المحافظة لتحقيق المستهدف منها من خلال المقرات المعدة لها أو الإنتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم كافة التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن ، فضلا عن تقديم التوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع.

تقديم التسهيلات والدعم اللازم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لإنجاح الحملة

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على ضرورة تقديم التسهيلات والدعم اللازم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لإنجاح الحملة ، مشيداً بالحملات القومية التى تنفذها وزارة الزراعة والتى تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وتنميتها وزيادة الإنتاج ورفع معدلات الاقتصاد القومى.