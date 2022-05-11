التعليم العالي: اللجنة الوطنية لليونسكو تعلن عن فتح باب التقدم لجائزة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 11:22 صباحاً - استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا حول فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو (مادانجيت سينغ) لعام 2022؛ لتعزيز "التسامح واللاعنف"، والتي تأسست عام 1995 بمناسبة عام الأمم المتحدة للتسامح، والذكرى 125 لميلاد غاندي.

وأشار التقرير إلى أن الهدف من هذه الجائزة هو مكافأة الأفراد والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية التي قدمت مساهمات استثنائية في تعزيز التسامح واللاعنف، حيث تُمنح الجائزة في المجالات العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الاتصالات والمعلومات.

وأفاد التقرير أن قيمة الجائزة تبلغ 100 ألف دولار أمريكى، وتُمنح كل عامين لفائز واحد، من خلال لجنة تحكيم دولية مكونة من ثلاثة أعضاء مستقلين، من جنسيات مختلفة، على أن يتم منح الجوائز يوم 16 نوفمبر من كل عام فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للتسامح، بحيث يتم ترشيح (اثنين) فقط بحد أقصى من كل دولة.

وللمزيد من المعلومات حول الجائزة، والحصول على استمارة التقدم، يمكن الدخول علي الرابط الإلكتروني التالي:

www.unesco.org/shs/toleranceprize.

مع ضرورة موافاة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالاستمارة بعد استيفائها على البريد الإلكتروني الموضح أدناه في موعد أقصاه ٣١ مايو الجاري حتى تتمكن اللجنة من إرسالها لليونسكو.

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