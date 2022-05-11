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تشكل اللجان المشرفة علي انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 11:22 صباحاً - أصدر محمد سعفان وزير القوي العاملة قراراً بشأن تشكيل اللجان المشرفة علي انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام .

ونص القرار علي أن تشكل بالمركز الرئيس لكل وحدة من الوحدات التابعة للقطاع العام والشركات التابعة المنصوص عليها في قانون شركات قطاع الأعمال العام ، لجنة لإجراء الانتخابات خلال المرحلة الأولي المقرر إجراؤها في الفترة من 8 إلي 20 مايو 2022 ، برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة قاضي علي الأقل أو ما يعادلها وعضوية أثنين من العاملين بالجهة الإدارية المختصة ، واثنين من العاملين بالشركة التي يجري بها الانتخاب ، وذلك وفقا للتشكيل المبين بالكشوف .

وأشار القرار إلي أنه في حالة غياب رئيس اللجنة أو أحد أعضائها لأي سبب من الأسباب يحل محله عضو آخر من ذات الجهة المرشح منها ، علي اللجنة إخطار المديرية المختصة بأي تعديل يطرأ فور حدوثه.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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