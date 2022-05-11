تشكل اللجان المشرفة علي انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 11:22 صباحاً - أصدر محمد سعفان وزير القوي العاملة قراراً بشأن تشكيل اللجان المشرفة علي انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام .

ونص القرار علي أن تشكل بالمركز الرئيس لكل وحدة من الوحدات التابعة للقطاع العام والشركات التابعة المنصوص عليها في قانون شركات قطاع الأعمال العام ، لجنة لإجراء الانتخابات خلال المرحلة الأولي المقرر إجراؤها في الفترة من 8 إلي 20 مايو 2022 ، برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة قاضي علي الأقل أو ما يعادلها وعضوية أثنين من العاملين بالجهة الإدارية المختصة ، واثنين من العاملين بالشركة التي يجري بها الانتخاب ، وذلك وفقا للتشكيل المبين بالكشوف .

وأشار القرار إلي أنه في حالة غياب رئيس اللجنة أو أحد أعضائها لأي سبب من الأسباب يحل محله عضو آخر من ذات الجهة المرشح منها ، علي اللجنة إخطار المديرية المختصة بأي تعديل يطرأ فور حدوثه.