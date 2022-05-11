الرى: الانتهاء من تأهيل 2.618 كيلومترا من الترع بتكلفة 9.8 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى أنه تم الانتهاء من تأهيل 2618 كيلومترا من الترع بتكلفة 9.8 مليار جنيه.. مشيرا إلى أنه يجرى أيضا تأهيل 1100 كيلومتر أخرى بتكلفة 3.9 مليار جنيه بمحافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الرى مع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، لاستعراض موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها بمحافظات الوجه القبلى.

وقال الدكتور عبدالعاطى إن الدولة المصرية تبذل جهودا ضخمة فى مختلف محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الوجه القبلى، فى إطار رؤية شاملة لتنمية الصعيد وتوفير "حياة كريمة" للمواطنين.. موضحا أن مشروعات الموارد المائية والرى تقع فى قلب المشروعات التنموية الجارى تنفيذها حاليا، باعتبار المياه هى المحور الرئيسى للتنمية.

وأضاف أنه يجرى العمل خلال العام المالى الحالى على تنفيذ 259 مشروعا بمحافظات الصعيد، تتنوع بين أعمال تأهيل الترع والمساقى، ورفع كفاءة البنية التحتية للرى من الكبارى والأفمام والمنشآت المائية، والحماية من أخطار السيول، وحفر الآبار الجوفية، والتوسع فى تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وتأهيل وتجديد محطات الرفع، وحماية جوانب نهر النيل.

وأوضح أنه يجرى أيضا تنفيذ أعمال تطوير للرى وتأهيل للمساقى بقيمة 60 مليون جنيه، وتدعيم ورفع كفاءة المنشآت المائية بقيمة 1.1 مليار جنيه، وأعمال الحماية من أخطار السيول بقيمة 690 مليون جنيه، وأعمال حفر الآبار الجوفية وتنمية منطقة سيوة بقيمة 710 ملايين جنيه، وأعمال تغذية بالطاقة الشمسية للآبار بقيمة 270 مليون جنيه، وأعمال إحلال وتجديد محطات الرفع بقيمة 630 مليون جنيه، وأعمال حماية لجوانب نهر النيل بقيمة 18 مليون جنيه، فضلا عن تنفيذ أعمال مساحية لخدمة المشروعات القومية التى تنفذها الدولة بقيمة 3.5 مليار جنيه.

وفى مجال تطوير منشآت الرى الكبرى بالوجه القبلى، أشار الوزير إلى أنه تم البدء فى تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لخدمة زمام حوالى 1.5 مليون فدان فى 5 محافظات بالصعيد هى: أسيوط، المنيا، بنى سويف، والفيوم والجيزة.

وفى إطار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية وأملاك الرى، أكد وزير الرى أنه تم إزالة أكثر من 22 ألف حالة تعد بمساحة تصل إلى حوالى 2.2 مليون متر مربع.