مدبولى يشهد توقيع بروتوكول بين البريد واتحاد عمال مصر

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد العام لنقابات عمال مصر وشركة مصر للتأمين.





وذلك بشأن إتاحة تقديم خدمة تسجيل بيانات العملاء الراغبين فى الاشتراك بوثائق التأمين، وكذلك تحصيل قيمة الأقساط السنوية لتلك الوثائق والتى تتيحها شركة مصر للتأمين، من خلال مكاتب البريد وفقا للنظم الإلكترونية الحديثة.

وحضر التوقيع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وباسل الحينى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين.

ووقع البروتوكول كل من الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وجبالى محمد جبالى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعمر عبدالحميد إبراهيم، الرئيس التنفيذى بشركة مصر للتأمين.

وعقب التوقيع، أكد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة تعد من الهيئات الاقتصادية المصرية، والتى تمتلك مكاتب تغطى مختلف أنحاء الجمهورية، وتؤدى الخدمات البريدية والمالية والحكومية للهيئات والكيانات الاقتصادية وللمواطنين أيضا، مستخدمة فى ذلك أحدث الأجهزة المتطورة وفريق عمل متكامل يتمتع بالخبرة والكفاءة العالية، بما يعكس الثقة والأمان والسرعة فى أداء خدماتها.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للبريد أن هذا الاتفاق يهدف إلى زيادة ونشر الوعى التأمينى، عبر توفير نماذج تأمينية متعددة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة قطاعات الأنشطة الاقتصادية، من خلال توفير منتج تأمينى خاص بعمال مصر ويلائم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مختلف المناطق والقرى والنجوع بجميع المحافظات، وذلك بالاعتماد على الإمكانات الكبيرة التى يمتلكها البريد المصرى والمتمثلة فى بنية تحتية قابلة لاستيعاب متطلبات المواطن المصرى، باستخدام أحدث النظم والحلول التكنولوجية، إلى جانب الانتشار الجغرافى الواسع لمكاتب البريد والتى يبلغ عددها أكثر من 4200 مكتب بريد منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الأكشاك وسيارات البريد المتنقلة، بما يضمن وصول تلك الخدمات إلى جميع المواطنين بكل سهولة ويسر.

كما أشار رئيس الهيئة، إلى أن هذا الاتفاق سيمُكّن جميع العملاء الراغبين فى الاشتراك فى وثائق التأمين من الحصول على تلك الوثائق ودفع قيمة الأقساط التأمينية السنوية من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وفى الوقت نفسه، تمت الإشارة إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هو الجهة المختصة بالدفاع والحفاظ على حقوق العمال، وإعطاء شهادة صفة عمالية لمرشحى مجلس النواب فى فئة العمال، كما تعد شركة مصر للتأمين من الشركات التى توفر الحماية التأمينية للمؤسسات والأفراد، والتى ستوفر التغطية التأمينية ضد مخاطر الحوادث الشخصية ووثيقة حماية الأسرة لعملاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ولذا فقد اتفق الأطراف الثلاثة على التعاون بينها لإتاحة خدمات الاشتراك وسداد أقساط وثائق أمان عمال مصر من خلال مكاتب البريد التابعة للهيئة القومية للبريد.