وزير الأوقاف يعلن موعد انعقاد المسابقة العالمية للقرآن الكريم

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، موعد عقد المسابقة العالمية للقرآن الكريم الـ29 ليكون يوم 4 فبراير من العام المقبل (13 رجب 1444هـ)، ويكون تكريم الفائزين فيها فى الاحتفال السنوى الذى يقام فى ليلة القدر كل عام.





وقال وزير الأوقاف - فى تصريحات اليوم الأربعاء - إنه تم تكليف الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم بعمل خطة التصفيات المحلية المؤهلة للمشاركة فى هذه المسابقة والإعداد الجيد والمبكر لها. وأوضح وزير الأوقاف أن المسابقة تأتى فى إطار ريادة مصر فى خدمة القرآن الكريم ونشر الفكر الوسطى المستنير، لافتًا إلى أن المشاركة فى المسابقة من خارج مصر تكون عبر الدعوات الرسمية التى ترسلها الوزارة للمؤسسات الدينية عبر وزارة الخارجية، أما المشاركة من داخل مصر فسيتم الإعلان عنها وعن ضوابط التقدم للمشاركة فيها لاحقًا.

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