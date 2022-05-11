جدة - نرمين السيد - وكتب جمعة عبر حسابه بموقع تويتر "ماذا نعنى بالصانع المتقن فى خطبتنا القادمة؟ نعنى به مطلق الصانع سواء أكانت صناعة حرفية يدوية أو غير يدوية، أم كانت صناعة تقنية أو تكنولوجية، صناعة موصلات أو أشباه موصلات، صناعات ثقيلة أو خفيفة أو متوسطة، غير أن الشرط الحاكم فى ذلك كله هو الإتقان والابتكار".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف يوضح المقصود بـ«الصانع المتقن» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.