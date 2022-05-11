وأشار التقرير إلى أن الهدف من هذه الجائزة هو مكافأة الأفراد والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية التى قدمت مساهمات استثنائية فى تعزيز التسامح واللاعنف، حيث تُمنح الجائزة فى المجالات العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الاتصالات والمعلومات.
وأفاد التقرير بأن قيمة الجائزة تبلغ 100 ألف دولار أمريكى، وتُمنح كل عامين لفائز واحد، من خلال لجنة تحكيم دولية مكونة من ثلاثة أعضاء مستقلين، من جنسيات مختلفة، على أن يتم منح الجوائز يوم 16 نوفمبر من كل عام فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للتسامح، بحيث يتم ترشيح (اثنين) فقط بحد أقصى من كل دولة.
وللمزيد من المعلومات حول الجائزة، والحصول على استمارة التقدم، يمكن الدخول على الرابط الإلكترونى (من هنا) مع ضرورة موافاة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالاستمارة بعد استيفائها على البريد الإلكترونى الموضح أدناه فى موعد أقصاه 31 مايو الجارى حتى تتمكن اللجنة من إرسالها لليونسكو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوطنية لليونسكو تعلن فتح باب التقدم لجائزة «مادانجيت سينغ» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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