الوطنية لليونسكو تعلن فتح باب التقدم لجائزة «مادانجيت سينغ»

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا حول فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو (مادانجيت سينغ) لعام 2022؛ لتعزيز "التسامح واللاعنف"، والتى تأسست عام 1995 بمناسبة عام الأمم المتحدة للتسامح، والذكرى 125 لميلاد غاندى.





وأشار التقرير إلى أن الهدف من هذه الجائزة هو مكافأة الأفراد والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية التى قدمت مساهمات استثنائية فى تعزيز التسامح واللاعنف، حيث تُمنح الجائزة فى المجالات العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الاتصالات والمعلومات.

وأفاد التقرير بأن قيمة الجائزة تبلغ 100 ألف دولار أمريكى، وتُمنح كل عامين لفائز واحد، من خلال لجنة تحكيم دولية مكونة من ثلاثة أعضاء مستقلين، من جنسيات مختلفة، على أن يتم منح الجوائز يوم 16 نوفمبر من كل عام فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للتسامح، بحيث يتم ترشيح (اثنين) فقط بحد أقصى من كل دولة.

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وللمزيد من المعلومات حول الجائزة، والحصول على استمارة التقدم، يمكن الدخول على الرابط الإلكترونى (من هنا) مع ضرورة موافاة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالاستمارة بعد استيفائها على البريد الإلكترونى الموضح أدناه فى موعد أقصاه 31 مايو الجارى حتى تتمكن اللجنة من إرسالها لليونسكو.