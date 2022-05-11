ياسمين فؤاد تبحث مع سفير البيئة بفرنسا استعدادات مصر لاستضافة cop27

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 ستيفان كروزات سفير البيئة بفرنسا والمكلف بالتفاوض بشأن التغير المناخى وذلك لمناقشة استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27 بشرم الشيخ، والتعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بحضور مارك باريتى سفير فرنسا بالقاهرة وممثلى وزارتى الخارجية والبيئة، وذلك بالمركز الثقافى البيئى التعليمى (بيت القاهرة) بالفسطاط.





وأوضحت وزيرة البيئة خلال اللقاء أنه سيتم إطلاق العديد من المبادرات والتى ستخدم أهداف مؤتمر COP27، مشيرة أن جزء من المبادرات التى نسعى إلى إطلاقها هى الربط بين تأثير المخلفات وخاصة المخلفات البلاستيكية على التغير المناخى وبحث إمكانية ادخال التكنولوجيا الحديثة فى القطاع الخاص لتقليل غازات الاحتباس الحرارى.

ولفتت وزيرة البيئة أيضا إلى حرص مصر على المشاركة الفعالة للشباب والمجتمع المدنى خلال مؤتمر المناخ COP27 وذلك من خلال المنطقة الخضراء والتى ستكون منصة تسمح لهم بعرض أفكارهم باعتبارهم عامل مهم فى نجاح المؤتمر بما يقدموه من أفكار وتجارب وابتكارات لدعم العمل المناخى، وإشراكهم فى عملية مواجهة آثار تغير المناخ.

وأكدت الوزيرة على ضرورة توفير حلول خضراء فيما يخص توفير ونقل التكنولوجيا، مضيفة أنه سيتم عرض التجارب وقصص النجاح وأفضل الممارسات حول العالم فى مجال التصدى لآثار تغير المناخ على كافة المستويات والاصلاحات السياسية فى مجال استخدام الطاقة المتجددة.

من جانبه أبدى السيد ستيفان كروزات سفير البيئة بفرنسا والمكلف بالتفاوض بشأن التغير المناخى إلى تطلع بلاده للتعاون مع مصر خلال مؤتمر COP27 بشرم الشيخ، وأهمية التعاون من خلال عدد من المجالات مثل التخفيف والتكيف وتمويل المناخ، وقضايا الحفاظ على التنوع البيولوجى والحفاظ على البيئة البحرية من التلوث البلاستيكى.