صرف 1.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالبحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر بصرف منحة عيد العمال وعيد الفطر المبارك لـ 1530 عاملاً غير منتظم، بإجمالى مليون و530 ألف جنيه، بواقع 1000 جنيه لكل عامل من المسجلين، فضلا عن صرف منحة مولود جديد بمبلغ 2000 جنيه لعامل غير منتظم، ومنحة زواج بمبلغ 3000 جنيه لعامل من المسجلين بالمديرية.





وقال الوزير: إن المديرية قامت بتعيين 988 شاباً، منهم 12 "قادرون باختلاف" من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 1395 شابا ، فضلاً عن توفير 846 فرصة عمل.

وتلقى الوزير تقريرا بذلك من سعيد عبد الراضى مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال أبريل الماضى قامت المديرية بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 467 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 88 محضراً، فضلاً عن عقد 3 ندوات توعية بالقانون حضرها 745 عاملا.

وقال مدير المديرية: إن المديرية قامت بقياس مستوى مهارة 750 عاملا، وأصدرت رخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم حفظ 8 تراخيص عمل للأجانب، وتجديد 7 تراخيص عمل لـ 6 أجانب آخرين وتسجيل وبحث 12 ملف أجنبى يعمل فى نطاق المحافظة.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 90 منشأة، وأسفر عن تحرير 29 محضراً سلامة وصحة مهنية، وعمل 4 ندوات توعية فى نفس المجال، كما تم متابعة 73 منشأة يعمل بها 10207 عاملاً، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف عبد الراضى أن المديرية تلقت 29 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 9 منها ودياً فى مواقع العمل من قبل مفتشى العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم إتخاذ إجراء قانونى تجاه 23 شكوى، وتبقى 19 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة، فضلاً عن الانتهاء من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات.