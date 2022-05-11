السبت.. وزير الأوقاف يفتتح الدورة العلمية لمسئولى الإذاعات الإسلامية

جدة - نرمين السيد - يفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الدورة العلمية الدولية لاتحاد الإذاعات الإسلامية، يوم السبت المقبل بحضور كل من الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، والدكتور عمرو الليثى رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية.





وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف الدكتور عبد الله حسن، فى تصريحات اليوم، إن الوفود المشاركة فى الدورة بدأت فى الوصول إلى مقر الأكاديمية، لافتا إلى وصول الإعلامى أحمد المرتضى أحمد، مدير العلاقات الخارجية باتحاد الإذاعات الإسلامية، من دولة السودان الشقيق.

وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف إلى أن الدورة ستتناول لقاءات ومناقشات علمية لكوكبة من كبار العلماء والخبراء فى شتى المجالات العلمية والثقافية بمصر ومنهم: وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد عبدالرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف، والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سامى عبد العزيز عميد كلية الإعلام الأسبق، والدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة بالقاهرة، والدكتور سامى الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، والدكتور عوض إسماعيل عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية، والإعلامى محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، وهيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، والدكتور رمضان حسان، رئيس قسم البلاغة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، والدكتور محمود الفخرانى مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب، والدكتور هانى تمام أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، والدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الدينى بالأوقاف، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة بالأوقاف، والدكتور أشرف فهمى مدير أكاديمية الأوقاف للتدريب.

ولفت وزير الأوقاف إلى أن من الدول المشاركة فى الدورة العلمية: مصر، والسودان، والنيجر، وجزر القمر، وجيبوتى، وتشاد، والصومال، والكاميرون، وقطر، والسنغال، والسعودية، وتونس، وغينيا، ومالى، وبوركينا فاسو، والأردن وماليزيا، ولبنان.

وأضاف وزير الأوقاف أنه سيتم إنشاء رابطة ومنصة لخريجى أكاديمية الأوقاف الدولية تهدف إلى إيجاد نوع من التواصل الدائم بين الأكاديمية وخريجيها قصد تزويدهم بكل جديد فى مجال تجديد الخطاب الدينى من خلال التدريب عن بعد والمشاركة الفعلية فى المؤتمر الدولى الذى تعقده الوزارة وغيره من الأنشطة.