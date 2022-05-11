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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /696988/بالصور-تشييع-جنازة-الصحفية-شيرين-أبو-عاقلة-بعد-ارتقائها-برصاص-الاحتلال-الإسرائيلي

شيعت منذ قليل، جنازة الصحفية المقدسية شيرين أبو عاقلة، التي استشهدت صباح اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الذي استهدفها مباشرة في الوجه، مما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها.

دوت الخليج

استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة

استشهدت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مراسلة شبكة الجزيرة المقدسية، برصاص الاحتلال الصهيوني، أثناء تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال لمدينة ومخيم جنين، رفقة زميلها علي سمودي مراسل صحيفة القدس، والذي أصيب بطلق ناري في الظهر.

الحزن يخيم على فلسطين والعالم العربي

خيمت حالة من الحزن على الجميع، أثناء تشييع جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة، في مخيم جنين، وسط بكاء وصريخ الأهل والأصدقاء في فلسطين والعالم العربي بأكلمه، الذي استيقظ على فاجعة استشهادها.

التحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة

بدأت النيابة العامة في فلسطين، تحقيقاتها في اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، مؤكدة أنها أنه سيتم التحقيق من خلال نيابة الجرائم الدولية؛ وإحالة القضية إلى مكتب المدعي في المحكمة الجنائية الدولية.

كما طالب الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي بإجراء تحقيق سريع ومستقل لتقديم الجناة إلى العدالة، وأدان منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط حادث اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، داعيًا إلى إجراء تحقيق فوري وشامل ومحاسبة المسئولين.

ومن جانبها، حملت قناة الجزيرة حاث اغتيال مراسلتها، للحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال الصهيوني، واصفة ما حدث بأنها جريمة تخرق كل القوانين والأعراف الدولية لمنع الإعلام من أداء رسالته.

وأدانت حركة حماس، اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، مشيرة إلى أنها جريمة جديدة تضاف لسلسلة جرائم الاحتلال التي تحدث بحق الشعب والإعلام الفلسطيني، وأنها جريمة متعمدة ومركبة يجب أن يحاسب عليها الاحتلال في المحافل الدولية.