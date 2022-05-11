وفد حقوق الإنسان بالنواب يستعرض الإنجازات التي حققتها مصر في مجالات التحديث السياسي والاجتماعي بمقر البرلمان الأوروبي|صور

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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /696982/وفد-حقوق-الإنسان-بالنواب-يستعرض-الإنجازات-التي-حققتها-مصر-في-مجالات-التحديث-السياسي-والاجتماعي-بمقر-البرلمان-الأوروبيصور
عقد وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان وعضوية النائب محمد عبدالعزيز وكيل اللجنة والنائبة نانسي نعيم والنائب محمود عصام، سلسلة من الاجتماعات صباح الثلاثاء، بمقر البرلمان الاوروبي.
دوت الخليج
وفد حقوق الإنسان يستعرض الإنجازات التي حققتها مصر في مجالات التحديث السياسي
حيث قام الدكتور بدر عبدالعاطي - سفير جمهورية مصر العربية لدي الاتحاد الأوروبي بتنظيم سلسلة من اللقاءات مع أعضاء لجنه الشئون الخارجية واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان ومجموعة من لجنه العلاقات مع دول المشرق وبحضور رئيسة وأعضاء لجنة حقوق الانسان بالبرلمان الأوروبي.
كما التقي الوفد البرلماني المصري مع ايزابل سانتوس - رئيس وفد العلاقات مع المشرق، وفي نهاية سلسلة اللقاءات التقي الوفد مع فيرونيك جستين مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية البلجيكية.
وقد استعرض الوفد خلال اللقاءات الإنجازات التي حققتها مصر في الفترة الأخيرة في مجالات التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ضمن مقاربة شاملة لحقوق الإنسان، وإنهاء حالة الطواريء.
ودار نقاش بين البرلمانيين المصريين والأوروبيين والبلجيكي حول سبل مزيد من تفعيل التعاون البرلماني تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال لقاء للرئيس ببروكسل مع رئيسة البرلمان الأوروبي، والبناء علي الزيارة الأخيرة التي قام بها المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ببروكسل في ديسمبر الماضي.
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