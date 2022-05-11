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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /696981/روجينا-ترد-على-منتقديها-وتوضح-تفاصيل-صورتها-أمام-الكعبة-سوء-ظنهم-لأنفسهم-ولا-أسمع-السلبيات

دوت الخليج يرصد تصريحات روجينا ببرنامج مساء dmc

تصريحات روجينا

قالت الفنانة روجينا في لقائها التلفزيوني الأخير إن صورة البوستر الخاص بمسلسل انحراف أخذ يوم كامل فى التصوير لصعوبة الصورة حيث قال لها مخرج العمل أن تظهر رفعة حاجب عين و الدمعة متحجرة أما الحاجب الثاني مكسور وبه دمعة.

وكشفت روجينا إلى أنها خافت من شخصية حور التي قدمتها خلال أحداث المسلسل، ولكن بعد فترة أحبتها حيث كانت تدافع عن المظلوم، ولأول مرة ترد الفنانة روجينا على الانتقادات التي وجهت لها بعد إعلانها عن مسلسلها الجديد أمام الكعبة.

وقالت روجينا على الانتقادات التي وجهت لها: “جدل غريب حدث بعد نشر صورتي من أمام الكعبة وأنا أعلن عن مسلسل ستهم وأشكر الله على نجاحي، هناك من أنزعج وهو حر لأن حسن ظني بالله هو شيء لي وسوء ظنهم لأنفسهم”.

وتابعت: “كان هناك تعليقات كثيرة غاضبة حذفتها كلها لأنني لا اسمع السلبيات.. وهناك من كتب لي تعليقات جيدة وتمنى لي عمرة مقبولة”، وعن السبب وراء نشرها الصورة قالت: “أنا دائما أشكر الله على كل شيء، وهذا العام عطاء الله كان كبيرا أدهشني، وطوال عمري قبل بدء أي عمل استخير الله وأؤدي العمرة”.

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رد روجينا على الانتقادات

واستكملت الفنانة روجينا قائلة: “وبعد الانتهاء من العمل أؤدي عمرة أخرى، وهذا العام كانت فرحتي أكبر أكرمني الله بنجاح المسلسل وبمشروع جديد هو ستهم فأردت أن أشكر الله على الملأ”، ومن جانبه أوضح المخرج رؤوف عبد العزيز تفاصيل المسلسل الجديد ونفى أن يكون جزء ثاني من مسلسل انحراف.

وقال المخرج رؤوف عبد العزيز: “مسلسل ستهم موضوع مختلف عن مسلسل انحراف هناك مطالبات بتقديم جزء ثاني من المسلسل، وحتى إذا فكرت في ذلك أريد أن أخذ وقتي في التحضير له، بالإضافة إلى ذلك فإن مشروع مسلسل ستهم هو حلم قديم لي وللكاتب ناصر عبد الرحمن وأعد الجمهور أننا سنقدم عملا مختلفا ويحترمه المشاهدون”.