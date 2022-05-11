عبد العاطى يتابع موقف المشروعات المائية المنفذة بمحافظات الصعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 10:25 صباحاً - - الدكتور عبد العاطى : جهود ضخمة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين

- العمل على تنفيذ (٢٥٩) مشروع بمحافظات الصعيد في مجالات تأهيل الترع والمساقى ، وتجديد المنشآت المائية ومحطات الرفع ، والحماية من السيول ، وحفر الآبار الجوفية ، وحماية جوانب نهر النيل

- تأهيل ترع بأطوال ٢٦١٨ كيلومتر بتكلفة ٩.٨٠ مليار جنيه ، والعمل على تأهيل ترع بأطوال ١١٠٠ كيلومتر بتكلفة ٣.٩٠ مليار جنيه بمحافظات الصعيد

- إزالة أكثر من ٢٢ ألف حالة تعدى بالصعيد بمساحة ٢.٢٠ مليون متر مربع

- البدء فى تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة

- إنشاء المركز الثقافى الأفريقى بمتحف النيل بأسوان والمسرح المكشوف الملحق به

عقد السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع السيد الدكتور/ رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس/ محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى لإستعراض موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها بمحافظات الوجه القبلى.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن الدولة المصرية تبذل جهوداً ضخمة في مختلف محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الوجه القبلى ، فى إطار رؤية شاملة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين موضحاً أن مشروعات الموارد المائية والرى تقع فى قلب المشروعات التنموية الجارى تنفيذها حالياً ، بإعتبار المياه هى المحور الرئيسى للتنمية.

وأوضح سيادته أنه يجرى العمل خلال العام المالى الحالى على تنفيذ عدد (٢٥٩) مشروع بمحافظات الصعيد ، تتنوع بين أعمال تأهيل ترع ومساقى ، ورفع كفاءة البنية التحتية للري من كباري وأفمام ومنشآت مائية ، والحماية من أخطار السيول ، وحفر الآبار الجوفية ، والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية ، وتأهيل وتجديد محطات الرفع ، وحماية جوانب نهر النيل.

وأضاف سيادته أنه تم تنفيذ أعمال تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٢٦١٨ كيلومتر بتكلفة ٩.٨٠ مليار جنيه ، وجارى تأهيل ترع بأطوال ١١٠٠ كيلومتر بتكلفة ٣.٩٠ مليار جنيه بمحافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان ، كما يجرى تنفيذ أعمال تطوير للري وتأهيل للمساقي بقيمة ٦٠ مليون جنيه ، وتدعيم ورفع كفاءة المنشآت المائية بقيمة ١.١٠ مليار جنيه ، وأعمال الحماية من أخطار السيول بقيمة ٠.٦٩ مليار جنيه ، وأعمال حفر الآبار الجوفية وتنمية منطقة سيوة بقيمة ٠.٧١ مليار جنيه ، وأعمال تغذية بالطاقة الشمسية للآبار بقيمة ٠.٢٧ مليار جنيه ، وأعمال إحلال وتجديد محطات الرفع بقيمة ٠.٦٣ مليار جنيه ، وأعمال حماية لجوانب نهر النيل بقيمة ١٨ مليون جنيه ، بخلاف تنفيذ أعمال مساحية لخدمة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بقيمة ٣.٥٠ مليار جنيه.

وفى مجال تطوير منشآت الرى الكبرى بالوجه القبلى .. فقد تم البدء فى تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لخدمة زمام حوالي ١.٥٠ مليون فدان فى خمسة محافظات بالصعيد هى (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة).

وفى إطار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية وأملاك الرى .. فقد تم إزالة أكثر من ٢٢ ألف حالة تعدى بمساحة تصل إلى حوالى ٢.٢٠ مليون متر مربع.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى بأسوان والذى يضم خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية ، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.