التنمية المحلية: توقيع نقاط الحيز العمرانى لـ158 مدينة و4758 قرية

وذلك فى إطار الحفاظ على الأراضى الزراعية من التعدى وتمكين القائمين على المتابعة برصد التعديات على الأراضى الزراعية ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقارى لمواطنى القرى والمدن بالمحافظات والحد من هجرة مواطنى الريف إلى المدن.
كما تم توقيع نقاط الحيز العمرانى لجميع القرى بالمحافظات بعدد 4758 قرية ويأتى ذلك من خلال البروتوكول الموقع بين الوزارة والهيئة المصرية العامة للمساحة لتحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمرانى للمدن والكفور والنجوع من خلال ثوابت أرضية يتم رصدها على الشبكة الجيوديسية للجمهورية وذلك بالتنسيق مع القيادات التنفيذية والمختصين بالمحافظات.
وأوضح محمود شعراوى، أنه تم تخصيص 20 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التنمية المحلية بالعام المالى الحالى 2021/2022 لتوقيع نقاط الحيز العمرانى للمحافظات.
وأشار محمود شعراوى، إلى أن الأحوزة العمرانية الجديدة ستتيح مساحات من الأراضى تمكن الدولة من إقامة مبانى خدمية ومرافق جديدة من محطات مياه وصرف صحى ومدارس ومستشفيات ونقاط شرطة ومرور ومطافئ وغيرها واستكمال أعمال التطوير والتنمية بجميع مراكز ومدن المحافظات، موضحا أن الأحوزة العمرانية الجديدة تساهم بشكل فعال فى تنفيذ رؤية مصر 2030 وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية فى الارتقاء بجودة حياة كل أبناء مصر تحسين الظروف المعيشية لهم واستيعاب الزيادة السكانية، إضافة الى جذب الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص فى التنمية ودعم الإدارة المحلية بقاعدة بيانات حديثة ودقيقة، ورفع كفاءة الإدارة المحلية ودعم حصول محدودى الدخل على السكن والخدمات ومتابعة الإنجاز من خلال المؤشرات والبرامج الزمنية لتنفيذ ومتابعة خطط التنمية.
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