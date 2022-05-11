أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 11 مايو 2022

جدة - نرمين السيد - الرباط

يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط فى الاجتماع الوزارى للتحالف الدولى لمكافحة داعش بمدينة مراكش المغربية، وذلك فى سياق تجديد دعم الجامعة العربية للجهود الدولية التى يقودها التحالف لمكافحة تنظيم داعش والتنظيمات المرتبطة به وخلاياه النائمة التى كثفت نشاطها فى الفترة الأخيرة خاصة فى إفريقيا.

داكار

تستضيف العاصمة السنغالية داكار أعمال الدورة الـ54 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة التى تنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا بالتعاون مع الحكومة السنغالية حتى 17 مايو الجارى، بمشاركة ممثلين من القطاعين العام والخاص من الدول الأعضاء.. وتنعقد أعمال الدورة هذا العام تحت عنوان : "تمويل الانتعاش الاقتصادى لأفريقيا من خلال إيجاد حلول مبتكرة".

الرياض

يشارك الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، فى فعاليات ملتقى القيم المشتركة بين أتباع الأديان، والذى يقام لأول مرة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية تحت مظلَّة رابطة العالم الإسلامى.. ومن المقرر أن يُلقى مفتى الجمهورية الكلمة الرئيسية للملتقى.

فيينا

يجرى الرئيس النمساوى آلكسندر فان دير بيلين مباحثات مع أنطونيو جوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة فى فيينا بشأن عدد من القضايا الدولية أبرزها الأزمة الروسية الأوكرانية، والجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ ومساعدة اللاجئين، وذلك بحضور الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام ومدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات وعدد من الرؤساء التنفيذيين لمقر الأمم المتحدة فى فيينا.

لندن

يقوم رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بزيارة السويد وفنلندا لبحث القضايا الأمنية مع نظرائه، ولن تقتصر المحادثات على الأزمة الروسية الأوكرانية فحسب، بل بشأن أمن أوروبا الأوسع نطاقا أيضا، وذلك وسط توقعات بأن تتخذ كل من السويد وفنلندا قرارا بشأن التقدم بطلب للانضمام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" خلال هذا الشهر.

المنامة

تستضيف البحرين الملتقى العلمى الـ21 لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليجى الذى تنظمه الجمعية بالشراكة مع مركز عيسى الثقافى.. ويشارك فى الملتقى الذى يستمر ليومين حوالى 180 باحثا أكاديميا متخصصا فى مجالات التاريخ والآثار من دول الخليج العربى ويناقش حوالى 26 ورقة علمية متخصصة.