انت الان تتابع تفاصيل خبر قبل أيام من عرضه بالسينمات.. طرح البوستر الرسمي لأبطال فيلم فارس حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /696977/قبل-أيام-من-عرضه-بالسينمات-طرح-البوستر-الرسمي-لأبطال-فيلم-فارس

دوت الخليج ينشر البوستر الرسمي لفيلم فارس

بوستر فيلم فارس

وتصدر البوستر نجوم فيلم فارس وهم الفنان أحمد زاهر والنجم حسين فهمي بجانب إيمان العاصي وأحمد صفوت والفنانة اللبنانية باميلا كيك، تمهيدا لعرض العمل بدور العرض السينمائية يوم 18 مايو الجاري.

وكان البرومو الدعائي لفيلم فارس الذي تم طرحه قبل أيام قد تخطى حاجز الـ 10 مليون مشاهدة منذ عرضه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليصبح تريند لأيام.

أبطال فيلم فارس

وسيطر على برومو فيلم فارس للفنان أحمد زاهر، الأكشن التي صممت على يد خبراء عالميين في تصميم المعارك، حيث تدور أحداث الفيلم حول قصصا إنسانية تدور في سياق الإثارة والغموض.

ويجسد الفنان أحمد زاهر خلال الفيلم الجديد شخصية فارس ويقدم مشاهد أكشن عديدة بينما تظهر الفنانة إيمان العاصي في دور وعد، ويشار أن هذا الفيلم أبعد الفنان أحمد زاهر عن السباق الرمضاني الماضي لعام 2022.

ويضم فيلم فارس في بطولته كوكبة من النجوم بجانب الفنان أحمد زاهر مثل حسين فهمي، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، إيمان العاصي، عابد عناني، نهال عنبر، بجانب الفنانة اللبنانية باميلا الكيك، ويشهد الفيلم حضور عدد من ضيوف الشرف ومنهم الفنان صلاح عبد الله، والعمل من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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ويشار أن فيلم فارس ينافس على شباك التذاكر مع عدد من أفلام موسم عيد الفطر التي انطلق عرضها مع بداية أيام العيد ومنها فيلم واحد تاني للفنان أحمد حلمي الذي يتصدر التريند ويحتل المركز الأول في إيرادات شباك التذاكر حيث حصد أكثر من 35 مليون جنيه.

وينافس أيضًا مع فيلم العنكبوت للفنان أحمد السقا ومنى زكي وريم مصطفى ويسرا اللوزي وظافر العابدين ويقع الفيلم في المركز الثاني أما فيلم زومبي للفنان علي ربيع وحمدي الميرغني وهاجر أحمد فهو في المرتبة الأخيرة.