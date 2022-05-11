ترتيب هدافي الدوري المصري 2022/2021

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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - خسر فريق الزمالك أمس الثلاثاء، من نظيره إنبي في المباراة الأخيرة من الدوري، لكن مازال يتصدر أحمد سيد"زيزو" صدارة هدافي الدوري برصيد 11 هدف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب هدافي الدوري المصري

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 11 هدف.

جوب مابولو لاعب الاتحاد 8 أهداف.

محمد هلال البنك لاعب الأهلي 7 أهداف.

مروان حمدي لاعب سموحة6 أهداف.

جون إيبوكا لاعب إنبي6 أهداف.

خالد قمر لاعب الجونة6 أهداف.

نتيجة مباراة الزمالك وإيسترن كومباني

انتهى لقاء الزمالك وإيسترن كومباني بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، ليواصل الزمالك الانفراد بصدارة ترتيب الدوري.

وجاء هدف الزمالك الأول عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 40 من الشوط الأول، بينما تعادل فريق إيسترن كومباني في الدقيقة 65 عن طريق محمود حمدي الونش مدافع الزمالك الذي أحرز الهدف بالخطأ في مكرماه، وقبل نهاية المباراة بأربعة دقائق وبالتحديد في الوقت بدل الضائع، استطاع أحمد سيد زيزو أن يسجل ثاني أهداف الفريق الأبيض.

ويحتل فريق نادي الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز، برصيد 41 نقطة من 17 مباراة خاضها الفريق الأبيض، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.

وتعادل النادي الأهلي أمام فريق سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما، في مباراة متواضعة جدا للاعبي النادي الأهلي وعلامات استفهام أيضًا على إدارة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق للمباراة.

ونجح فريق سيراميكا كليوباترا في تسجيل الهدف الأول في النادي الأهلي، عن طريق باسم مرسي، في الدقيقة 88، بينما تعادل محمد مجدي قفشة من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، بعد عودة حكم اللقاء لتقنية الفار.