 علاء قريطم لـ دوت الخليج: جميع أطياف الشعب ستلتف حول الحوار الوطني من أجل بناء المجتمع..فيديو

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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /696896/علاء-قريطم-لـ-تحيا-مصر-جميع-أطياف-الشعب-ستلتف-حول-الحوار-الوطني-من-أجل-بناء-المجتمعفيديو

أشاد النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، قائلا: قرار من قائد عظيم يمد يديه لجميع طوائف المجتمع التي تعمل من أجل بناء الوطن وتنميته.

دوت الخليج

إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي

وأضاف قريطم، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن إعادة تفعيل اللجنة من خلال مجموعة من النواب المخلصين، وشاهدنا خلال الفترة الماضية خروج العديد من الشباب الذين تم الإفراج عنهم من خلال اللجنة، لافتا أن ذلك سيكون له الآثر الإيجابي من أجل دمج هؤلاء الشباب في المجتمع.

وتابع عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: لجنة العفو الرئاسي لن تسمح بخروج أي عنصر خطر أو كان له انتماء للجماعات الإرهابية أو تلطخت يده بالدماء، لافتا أن هناك العديد من الشباب يأملون في الخروج من الحبس والعفو عنهم.

الحوار السياسي مع القوي الوطنية

وعن دعوة الحوار السياسي مع القوي الوطنية، أفاد قريطم: لم نتوقع فتح حوار وطني بهذا الشكل حاليا، مشيدا بوجود كافة الأحزاب والقوي السياسية علي مائدة حوار واحدة من أجل مناقشة كافة المشكلات التي يعاني منها المجتمع ووضع حلول لهذه المشكلات من أجل بناء الدولة المصرية.

وتابع: الرئيس السيسي لا ينحاز لأي شخص أو مؤسسة إنما مؤسسته هي الدولة المصرية والحفاظ علي أرض مصر، وسيشهد له التاريخ بالإخلاص ونري إنسان يجري بالدولة كالبرق نحو بناء جمهورية جديدة ولا يخاف إلا الله، مضيفا: ما دعي إليه الرئيس السيسي من أجل الحوار الوطني يحتسب للرئيس، وسوف تلتف جميع أطياف الشعب حول بناء الدولة المصرية.

واستكمل قريطم: الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم دعا إلي مشاركة المرأة في جميع القطاعات، بالإضافة إلي مشاركة الشباب في بناء المجتمع وأن يكون له دور فعال، وكذلك دمج ذوي الهمم في المجتمع.