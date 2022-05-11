انطلاق امتحان الجزء المقالى الورقى بمادة اللغة العربية لأولى ثانوى

جدة - نرمين السيد - ويحصل الطلاب عقب الامتحان على راحة لمدة 15 دقيقة ثم ينطلق الامتحان الإلكترونى، والذى يمثل 70% من الامتحان.

ووفقا لوزارة التربية والتعليم، تعقد الامتحانات ورقيا بنسبة 30% للأسئلة المقالية، وإلكترونيا باستخدام أجهزة "التابلت" بنسبة 70% لأسئلة الاختيار من متعدد، بالنسبة للطلاب الذى تسلموا أجهزة التابلت "المنتظمين والخدمات" بحيث يجيب الطلاب على الأسئلة المقالية خلال الثلث الأول من زمن الامتحان، وبعد فترة راحة تقدر بـ15 دقيقة، يستكملون الإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد باستخدام أجهزة "التابلت" خلال ثلثى الوقت المتبقيان.

وقررت الوزارة، عقد الامتحانات فى المدارس المجهزة بالبنية التكنولوجية فقط، سواء كانت حكومية أو خاصة، ويقسم الطلاب على فترتين صباحية ومسائية، بحيث يؤدى طلاب المدرسة الأصليون الامتحان فى الفترة الصباحية، أما طلاب المدارس غير المجهزة فيجرى تسكينهم فى المدارس المجهزة ليؤدوا الامتحان خلال الفترة المسائية.