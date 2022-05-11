توجيه الرئيس باستثناء المواد الخام من إجراءات الاستيراد يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "السيسى: استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من إجراءات عملية الاستيراد"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، كما وجه الرئيس السيسى بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزى، ووزيرى المالية، والتجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الاجتماع تناول متابعة عمل المجموعة الوزارية الاقتصادية، وإجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر.

وقد استعرض طارق عامر محافظ البنك المركزى مجمل الوضع النقدى الراهن للدولة، مؤكداً أن الاقتصاد المصرى استطاع أن يستوعب التداعيات العالمية الحادة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما استتبعها من تغييرات فى السياسات النقدية العالمية، حيث تمكنت الدولة من الحفاظ على المسار المالى والاقتصادى الآمن، والوضع النقدى المتزن، وكذلك استقرار احتياطات النقد الأجنبى بعد وفاء الدولة بجميع الالتزامات الدولية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن طارق عامر محافظ البنك المركزى استعرض أيضاً تطور أداء ميزان المدفوعات خلال عام 2021 والمؤشرات الأولية خلال الفترة من يناير، مارس 2022 والتى شهدت ارتفاعات فى حصيلة المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وذلك بزيادة كميات التصدير وفتح أسواق جديدة، كما ارتفعت أيضاً حصيلة المنتجات غير البترولية، علاوة على الزيادة فى إيرادات السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

ومن جانبه، تناول الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء جهود المجموعة الوزارية الاقتصادية وأجهزة الحكومة للتحرك خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التداعيات والتطورات الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال عدة مسارات رئيسية تهدف بالأساس إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مزيد من النقد الأجنبى، وخفض نسبة عجز الموازنة العامة للدولة، مع المزيد من تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وتحسين مناخ الاستثمار، فضلاً عن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين، وكذلك تقديم حزم تحفيزية للقطاعات ذات الأولوية والتى تتمتع بقدرة على نمو العمالة وتوفير فرص العمل، أيضاً وجود طلب عالمى على نشاطها.

وتحت عنوان "مدبولى يتابع توافر السلع البترولية.. الملا: الاحتياطيات مطمئنة رغم التحديات العالمية"، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أن د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التقى المهندس طـارق المـلا، وزيـر الـبـتـرول والثروة المعدنية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.. مشيرة إلى أن رئيس الوزراء استهل اللقاء بالإشارة إلى أنه يحرص على عقد اجـتـمـاعـات دوريـة مع الـوزراء المعنيين؛ للاطمئنان على الأرصدة والاحتياطيات من السلع خاصة الاستراتيجية، وأن اللقاء يأتى للوقوف على مدى توافر السلع والمنتجات البترولية وأرصدتها الاستراتيجية.

من جانبه، أكد وزير البترول أن الاحتياطيات من جميع المنتجات البترولية مطمئنة، ولا يوجد لدينا نقص فى أى منها، رغـم الـتـحـديات الاقتصادية العالمية.

وأضافت "الأخبار" أن المهندس طارق المـلا عرض استعرض، خلال اللقاء، مـوقـف المـشـروع الـقـومـى لاسـتـخـدام الغاز الطبيعى فى المنازل وكذا استخدامه كوقود للسيارات، موضحا أن قطاع البترول نجـح فـى تحـقـيـق طـفـرة فـى استخدامات الغاز الطبيعى خلال السنوات الـ 8 الماضية، حيث إن أكثر من نصف عدد الـوحـدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى على مدار 42 عاما قد تحقق فى آخر 8 سنوات فقط، فقد تم توصيل أكثر من 7 ملايين وحدة سكنية خلال هذه الفترة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجـمـهـوريـة، بمضاعفة الجهود للتوسع فى الخدمة، ويتم حالياً توصيل 1.2 مليون وحدة سكنية كل عام بالغاز الطبيعى ليصل عدد الوحدات السكنية المستفيدة إلى نحو 13.3 مليون وحدة سكنية، حالياً على مستوى الجـمـهـوريـة.

وفى الشان البرلمانى، ذكرت صحيفة "الأخبار" وتحت عنوان " صمودنا أمام كورونا يؤكد صلابة المنظومة"، أن وزير التعليم العالى القائم بأعمال وزيرة الصحة أكد أن منظومة الصحة فى مصر ما زالت تعد من أكبر المنظومات الصحية على مستوى العالم.. مشيرا إلى أن مصر لديها 545 مستشفى تابعا لوزارة الصحة و150 مستشفى جامعيا و5494 مركزا صحيا تقوم بتقديم خدمات صحية لأكثر من 60 مليون مواطن.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال تعقيب الوزير على عدد من طلبات الإحاطة التى تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وتـابع: نحن نقدر أن المشاكل دائما تتصدر المشهد، معترفا بوجود أخطاء مادام هناك عنصر بشرى، ولكن لا يوجد تقصير، يوجد بعض القصور ولكن هناك جهد كبير مبذول، ونعمل على حل المشاكل، والوزارة قامت خلال السنوات الماضية بتطوير عدد من المستشفيات ورفع كفاءة بعض الوحدات الطبية، والدولة قامت بدعم كبير لمنظومة الصحة، موضحا أن هناك 30 مليون مواطن يترددون على أقسام الطوارئ فى المستشفيات سنويا فضلا عن 3 ملايين تدخل جراحى سنويا.

وعن نقص الأطباء، قال القائم بأعمال وزير الصحة إنها مشكلة عالمية وليست مصرية والدليل أن إنجلترا وأمريكا تحاول استقطاب الأطباء من مختلف دول العالم، ونحن خلال السنوات الماضية قمنا باستحداث كليات طب جديدة وبلغ عدد الطلاب 12 ألفا، كما أنه تم زيادة معاهد التمريض لسد العجز فى التمريض، ونحاول تدارك العجز خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة.

وفى الشأن التعليمى، وتحت عنوان "امتحانات الصف الأول الثانوى اليوم والثانى غدا"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى تبدأ اليوم إلكترونيا على التابلت للصف الأول الثانوى، وغدا للصف الثانى، وسط حالة من القلق والترقب بين الطلاب. وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب من حيازة التليفون المحمول أو شريحة بيانات على التابلت غير مخصصة للجهاز، وطالبت بضرورة إحضار التابلت والقلم الإلكترونى فقط فى لجنة الامتحان.

وقال الوزير الدكتور طارق شوقى، إن امتحانات هذا العام ستكون على منصة جديدة تمت تجربتها 3 مرات فى المدارس بدون درجات، ووصلت نسبة كفاءتها إلى أكثر من 98%. وأكد أن هذه النسبة مطمئنة تمامًا وتشير إلى أن الامتحانات ستسير بشكل جيد ولن يظهر «بعبع سقوط السيستم».

ومن المقرر أن يستخدم الطلاب ورقة مفاهيم مثل امتحانات الثانوية العامة بلجنة الامتحان، ولا يسمح بدخول كتاب ورقى أو ملازم، كما أن منصة الامتحان لن تسمح بتصفح المصادر الإلكترونية لمنع الغش الإلكترونى وضمان تكافؤ الفرص، حيث تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة. ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين، الأولى ورقيًا أسئلة مقالية وتمثل 30% من الدرجة، والثانية إلكترونياً ما بين أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الإلكترونية وتمثل 70% من الدرجة، وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق إجابة الأسئلة المقالية.

وتعلن المدرسة النتيجة بعد ورود درجات الامتحانات الإلكترونية وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية من خلال لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب والمعلمين.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن سامح شكرى وزير الخارجية التقى، أمس قبيل ختام زيارته المغرب،الدكتور سالم المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (‫الإيسيسكو‬)، حيث أكد دعم مصر لدور المنظمة، وعلى ما توليه من أهمية للتعاون معها فى تعزيز مختلف مجالات عملها، وتقدير مصر لجهود المدير العام فى تعزيز المهام المنوطة بها.

كما التقى السيد رشيد الطالبى العلمى، رئيس مجلس النواب المغربى، وأكد شكرى خلال اللقاء ما توليه مصر من اهتمام بدفع الأطر المختلفة للدبلوماسية البرلمانية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التشريعية، بما يصب فى صالح تطوير العلاقات الثنائية بينهما.

وتناول شكرى مع السيد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين المغربى دور البرلمانات العربية فى تعزيز أطر التعاون المشترك.

وفى صفحتها الأولى وتحت عنوان "وزير الدفاع: أحدث الأساليب العلمية فى التخطيط والإعداد"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أهمية اتباع أحدث الأساليب العلمية فى التخطيط والإعداد لمعالجة المشكلات، وأشاد بالجهد المبذول فى البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة وأهمية فى دعم الجهود الوطنية المخلصة لإعلاء مصلحة الوطن.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال متابعته البحث الرئيسى للهيئة الذى حمل عنوان "الرؤية المستقبلية لتنمية الولاء والانتماء للشباب المصرى فى ظل المتغيرات المعاصرة"، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الخبراء الاستراتيجيين والمفكرين.