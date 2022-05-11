حياة كريمة.. «الصحة» تطلق 58 قافلة طبية مجانية خلال 10 أيام

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، وفقا لبيان صحفى، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجا مع الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار المتحدث، إلى أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق أولى هذه القوافل يومى 12 و13 مايو بمناطق غرب الموهوب - الصحو والأمان، مركز الداخلة محافظة الوادى الجديد، والملاحة، مركز صان الحجر محافظة الشرقية، والوحدة الصحية بحلايب محافظة البحر الأحمر، مشيرا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وتابع «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومى 13 و14 من شهر مايو، بمناطق دمرو، مركز المحلة أول محافظة الغربية، ووادى ميعر - وادى أبو حجاب، مركز الطور محافظة جنوب سيناء، و37 الدرافيل مركز بلقاس محافظة الدقهلية، ومنديشة حى الواحات البحرية محافظة الجيزة، ودمياط الجديدة (مساكن الـ 60) محافظة دمياط.

ولفت «عبدالغفار» إلى أنه سيتم إطلاق 10 قوافل طبية أخرى بمناطق الكوامل بحرى، مركز المنشاة محافظة سوهاج، وأبو دنقاش مركز أبشواى محافظة الفيوم، والجديدة مركز الداخلة محافظة الوادى الجديد، والمسعودى مركز أبو تيج محافظة أسيوط، والعالمية مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، والمنشية الصغرى، مركز كفر شكر محافظة القليوبية، ونجع العرب، مركز أرمنت محافظة الأقصر، والأنصار مركز إهناسيا محافظة بنى سويف، وسرارة – أبورماد مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، واسطنها مركز الباجور محافظة المنوفية، وذلك فى يومى 14 و15 من الشهر نفسه.

وأردف «عبدالغفار» إلى إطلاق قافلتين طبيتين يومى 15 و16 مايو، بمنطقتى أدندان مركز نصر النوبة، محافظة أسوان، والهوارية مركز العامرية محافظة الإسكندرية، كما سيتم إطلاق 8 قوافل طبية أخرى بمناطق اسمو العروس، مركز ديرمواس محافظة المنيا، والجزاير مركز جمصة، محافظة الدقهلية، ومركز طبى المثلثات بحدائق حلوان حى المعصرة محافظة القاهرة، والبستان مركز الدلنجات محافظة البحيرة، ووادى الملاك مركز أبو حماد محافظة الشرقية، وشماس مركز برانى محافظة مطروح، ووحدة أبو صوير البلد مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية، والشيخ الشاذلى – أبوغصون مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر، وذلك يومى 16 و17 من شهر مايو.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى إطلاق 4 قوافل طبية أخرى يومى 17 و 18 مايو، فى مناطق أبورواش حى كرداسة محافظة الجيزة، والعزايزة مركز الغنايم محافظة أسيوط، وبقيرة مركز بنها محافظة القليوبية، وبغداد مركز العامرية محافظة الإسكندرية.

وتابعت «الصادق»، أنه سيتم إطلاق 12 قافلة طبية يومى 18 و19 مايو، فى مناطق نزلة عمارة مركز طهطا محافظة سوهاج، وميت هاشم مركز سمنود محافظة الغربية، ومركز طبى الأسمرات حى المقطم محافظة القاهرة، وجرار البحرية مركز أبو حمص محافظة البحيرة، ونجع السايح مركز إدفو غرب محافظة أسوان، ودروة مركز أشمون محافظة المنوفية، والنجيلة البحرية مركز النجيلة محافظة مطروح، والعمرة مركز أبو تشت محافظة قنا، وأطواب مركز الواسطى محافظة بنى سويف، ووحدة طب الأسرة بمرسى علم مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر، والمركز الحضرى بالرويسات مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، وجمصة البلد غرب مركز كفر البطيخ محافظة دمياط.

وأضافت «الصادق» أنه سيتم إطلاق قافلة طبية يومى 19 و20 مايو، فى منطقة صان البحرية مركز صان الحجر محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى بمناطق أبو غالب حى منشاة القناطر محافظة الجيزة، ووادى مندر مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، والنوادرية مركز فارسكور محافظة دمياط، ووحدة صحة الاسرة بالحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر، وميت حبيب مركز سمنود محافظة الغربية، وذلك فى يومى 20 و21 من الشهر ذاته.

واختتمت «الصادق»، أنه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية يومى 20 و21 مايو فى مناطق المشرك بحرى مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، ونزلة القاضى مركز طهطا محافظة سوهاج، ودير الجنادلة مركز الغنايم محافظة أسيوط، والمنشلين مركز قلين محافظة كفر الشيخ، وشبلنجة مركز بنها محافظة القليوبية، وكفر الفرعونية مركز أشمون محافظة المنوفية، ونجع الوحدة مركز الطود محافظة الأقصر، وبهبشين مركز ناصر محافظة بنى سويف.