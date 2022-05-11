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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - /696971/موعد-مباراة-تشيلسي-ضدليدز-يونايتد-والقنوات-الناقلة

يدخل فريق تشيلسي الإنجليزى مباراته اليوم الأربعاء، ضد نظيره ليدز يونايتد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على ملعب "ايلاند رود" في المباراة المؤجلة من الجولة الـ33 من عمر الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة تشيلسي ضد نظيره ليدز يونايتد عبر قنوات Sports 2 HD Premium.

حقق تشيلسي الفوز على نظيره ليل

حقق تشيلسي الفوز على نظيره ليل بنتيجة 2/1، ضمن مباريات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ليتأهل تشيلسي لدور الثمانية بعدما حقق الإنتصار وكانت انتهت المواجهة الأولى بالفوز 2/0، ليؤكد البلوز همينته وسيطرته ليتأهل للدور القادم.

تشيلسي ضد ليل

وسيطر لاعبوا تشيلسي على المباراة منذ بدايتها، وهددوا مرمى ليل في اكثر من كرة حتى سجلوا هدفين عن طريق بوليسيتش في الدقيقة 45 ، وأزبليكويتا بالدقيقة 77، بينما أحرز هدف ليل الوحيد بورك بلماز في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

يوفنتوس يخسر أمام فياريال بثلاثية

وفي مفاجأة كبرى خسر يوفنتوس بنتيجة 3/0 أمام فياريال ليودع البطولة بهزيمة قاسية أمام الفريق الإسباني الذي قدم لقاء قوي وأستطاع أن يفوز بنتيجة كبيرة.

وسجل الأهداف كلاً من جيرارد مورينو في الدقيقة 78 ثم عزز توريس بالهدف الثني في الدقيقة 85، وأختتم أرنوت بالهدف الثالث في الدقيقة 90 ليقتل المباراةـ وبتأهل فريقه للدور القادم.

الجدير بالذكر أن حقق ريال مدريد الفوز على باريس سان جيرمان، بريمونتادا قوية من الفرنسي كريم بنزيما، بعد تأخر الفريق الملكي في الشوط الأول بهدف دون رد.

حجز ريال مدريد مقعد في الدور ربع نهائي من دوري أبطال أوروبا، على حساب باريس سان جيرمان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هديفن، مجموع لقائي الذهاب والإياب.