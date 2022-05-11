الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ولفتت الأرصاد إلى أنه يسود اليوم، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويكون الطقس لطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية اليوم، فتتمثل فى شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أما عن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وعن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

العظمى الصغرى

القاهرة 30 18

الإسكندرية 24 17

وادى النطرون 29 18

طنطا 28 19

شبين الكوم 29 19

دمنهور 28 18

بلطيم 26 17

مطروح 23 16

السلوم 23 16

سيوة 29 15

بورسعيد 25 17

دمياط 26 18

الزقازيق 29 18

المنصورة 28 19

الإسماعيلية 30 18

السويس 30 18

العريش 25 16

رفح 25 16

رأس سدر 32 18

نخل 28 11

نويبع 33 19

طابا 32 18

كاترين 26 12

الطور 33 20

شرم الشيخ 34 24

الغردقة 33 24

مرسى علم 35 23

الفيوم 33 18

بنى سويف 33 18

المنيا 33 19

أسيوط 34 18

سوهاج 37 20

قنا 39 23

الأقصر 40 24

أسوان 41 25

إدفو 40 24

أبوسمبل 39 24

الوادى الجديد 37 23

حلايب 29 20

شلاتين 34 20