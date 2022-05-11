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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /696969/مواعيد-مباريات-اليوم-الأربعاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان فى نهائي كأس إيطاليا.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

موعد نهائي كأس إيطاليا

يخوض يوفنتوس ضد إنتر ميلان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً. عبر قنوات AD SPORTS 2 HD

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يخوض ليدز يونايتد ضد تشيلسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium

يخوض ليستر سيتي ضد نورويتش سيتي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً.

يخوض فريق واتفورد ضد إيفرتون، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً.

يخوض فريق وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9.15 مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

يخوض ديبورتيفو ضد ألافيس إسبانيول والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

يخوض أوساسونا ضد خيتافي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

يخوض إشبيلية ضد مايوركا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

يخوض فريق إلتشي ضد أتلتيكو مدريد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 2

يخوض نيس ضد سانت إيتيان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

يخوض فريق نانت ضد نظيره رين، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

الأهلي يفوز برباعية نظيفة

وانتهت مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شيئ، حيث تقدم النادي الأهلي عن طريق ، ثم أحرزه بيرسي تاو في الدقيقة 30، أحرز طاهر محمد طاهر النادي الأهلي على فريق وفاق سطيف الجزائري بهدف ثاني في الدقيقة 55،

ودخل البديل محمد شريف مهاجم النادي الأهلي ليحرز الهدف الثالث في مرمى وفاق سطيف الجزائري في الدقيقة 73 من عمر المباراة، كما أحرز بيرسي تاو هدف الأهلي الرابع والثاني له في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وحصل أمير قراوي لاعب فريق وفاق سطيف الجزائري على كارت أحمر بعد تدخل عنيف على قدم لاعب الأهلي حسين الشحات، وذلك في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

وتصدى القائم الأيمن لحارس وفاق سطيف لكرتين من لاعبي النادي الأهلي أحمد عبد القادر وحسين الشحات، وذلك في الدقيقتين 21 و 22 من عمر المباراة.