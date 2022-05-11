كيف تكون درجات الحرارة خلال 6 أيام مقبلة؟ (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.
ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ولطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وأعلنت الأرصاد عن وجود ظاهرتين جويتين تتمثلان فى وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، لافتة إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
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