التموين تكشف حجم التوريد من القمح المحلى حتى الآن (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "الأخبار"، المذاع عبر قناة dmc الفضائية، مساء أمس الثلاثاء.

وقال توفيق، إن هناك احتياطى استراتيجى آمن من الأقماح المستوردة خلال الفترات المقبلة، لافتا إلى أن هناك وعيا من الفلاح المصرى للعناية بـ الأراضى الزراعية، حسب التكنولوجيا الجديدة، بما يحقق إنتاجية أعلى.

ولفت إلى أنه حتى الآن تم توريد 950 ألف طن من القمح المحلى.