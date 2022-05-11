الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 48 ساعة المقبلة (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه من المقرر أن يكون هناك ثبات فى حالة الطقس خلال 48 ساعة المقبلة، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 30 درجة لتسود أجواء حارة على القاهرة والوجه البحرى معتدلة على السواحل الشمالية.

ولفتت الأرصاد إلى أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بينما يكون الطقس لطيفا ليلا على جميع الأنحاء، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وسيناء.