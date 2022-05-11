الإفتاء توجه نصيحة عاجلة تحمى الأسرة من «الأنيميا الزوجية»

جدة - نرمين السيد - وقال "المركز"، فى نصيحته التى نشرتها الصفحة الرسمية لـ دار الإفتاء على "فيسبوك": "يجب أن ننظر إلى الحياة الزوجية بتوازن بين العاطفة والإبداع والتسامح حتى لا نصاب بـ الأنيميا الزوجية".

وكشف مركز الإرشاد الزواجى على أنه من الأحسن والأفضل لبناء حياة مستقرة، أن يتسامح الزوج مع زوجته والزوجةمع زوجها وأن يتغاضى كل منهما عن الهفوات التى لا تستحق تعكير الحياة من أجلها، قال تعالى: "فمن عفا وأصلح فأجره على الله".