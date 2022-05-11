جدة - نرمين السيد - وقال "المركز"، فى نصيحته التى نشرتها الصفحة الرسمية لـ دار الإفتاء على "فيسبوك": "يجب أن ننظر إلى الحياة الزوجية بتوازن بين العاطفة والإبداع والتسامح حتى لا نصاب بـ الأنيميا الزوجية".
وكشف مركز الإرشاد الزواجى على أنه من الأحسن والأفضل لبناء حياة مستقرة، أن يتسامح الزوج مع زوجته والزوجةمع زوجها وأن يتغاضى كل منهما عن الهفوات التى لا تستحق تعكير الحياة من أجلها، قال تعالى: "فمن عفا وأصلح فأجره على الله".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفتاء توجه نصيحة عاجلة تحمى الأسرة من «الأنيميا الزوجية» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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