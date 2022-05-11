ظهور سمكة قرش فى مرسى علم.. خبير بحار يكشف الحقيقة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى بـ التلفزيون المصرى، مساء أمس الثلاثاء.

ولفت أستاذ علوم البحار إلى أن غواصا توفى فى مياه مرسى علم، وبعد أن تم انتشال جثته تبين أن جزءا من كتفه متقطع، لافتا إلى أن سمكة قرش التيجر هو من يفعل هذا الأمر.

ظهور سمكة قرش في مرسى علم

وأشار الدكتور محمود حنفى إلى أن الإنسان ليس على قائمة طعام سمكة القرش، ومن النادر حدوث هجوم قرش على الإنسان، محذرا من أن هناك ممارسات خطأ فى البيئة البحرية تؤدى لكوارث، ومنها إلقاء بقايا الطعام لجذب سمكة القرش.

جدير بالذكر، أن عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، أصدر قرارا منذ عدة أيام، يتضمن وقف الأنشطة البحرية والغوص بشعاب الفنستون الواقعة بالقرب من شواطئ مرسى، بسبب لظهور سمكة قرش من نوع تيجر على السطح.

وشمل قرار المحافظ وقف جميع أنشطة الغوص والأنشطة البحرية بمنطقة شعاب الفنستون بمرسى علم، فضلا عن تشكيل لجنة مكونة من عدد من باحثى المحميات الطبيعية بـ البحر الأحمر وجمعية المحافظة على البيئة، لمراقبة حالة أسماك القرش بالمنطقة.