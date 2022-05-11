المرشد الشهم.. حمل سائحة على ظهره بعد إصابتها بضربة شمس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى بـ التلفزيون المصرى، مساء أمس الثلاثاء.
وقال المرشد السياحى الشهم: "كنا فى رحلة خلف بحيرة ناصر، وأصيبت السائحة بسبب كبر السن وارتفاع درجات الحرارة، بضربة شمس وسقطت على الأرض".
وأضاف: "قمت بحمل السائحة على ظهرى حتى وصلنا إلى مركب، وبعد ذلك فاقت من حالة الإغماء التى كانت فيها".
وأكد المرشد السياحى محمد علم الدين أن السياح فوق العين والرأس مردفا: "من يزورنا نشيله على دماغنا، والسائح عندنا ضيف عزيز، لافتا إلى أن تصرفه هذا يأتى من قبيل إكرام الضيف، فضلا عن تغليب الجانب الإنسانى والعاطفى.
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