كامل الوزير: لدينا خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحرى فى مصر

جدة - نرمين السيد - قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة النقل تشرفت اليوم بتوقيع عقد بين هيئة ميناء دمياط وتحالف عالمى يضم عددا من أفضل الشركات العالمية التى تعمل فى هذا المجال، سواء فى إدارة وتطوير المحطات أو الخطوط الملاحية العالمية، وهو تحالف شركات "يوروجيت ألمانيا"، و"كونتشيب إيطاليا"، و"هاباج لويد"، بالإضافة إلى شركات مصرية وطنية متخصصة فى مجال النقل البحرى.





جاء ذلك عقب انتهاء مراسم توقيع العقد الذى شهده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء اليوم، بشأن اتفاقية التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية "تحيا مصر 1" فى ميناء دمياط.

وأشار وزير النقل إلى أن طول هذه المحطة يبلغ نحو 2 كم طولى أرصفة، بأعماق تصل إلى 18 مترا، موضحا أن هذه الأعماق تعتبر هى الأكبر من نوعها والتى تم بها تنفيذ محطات فى كل الموانئ بمصر، كما أن هذا المشروع الذى نحن بصدده يأتى فى إطار تخطيط وزارة النقل لتنفيذ توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات.

وتابع الوزير، أننا نضيف اليوم لميناء دمياط محطة حاويات جديدة تضيف له حوالى 3.5 مليون حاوية سنويا فى طاقة التداول، لافتا إلى أن المشروع الأشمل والأكبر، والذى تم الاتفاق عليه مع التحالف، يتمثل فى إنشاء ممر أو محور لوجيستى بالكامل يستند بشكل أساسى على المحطة فى ميناء دمياط، ثم ينطلق إلى مجموعة مناطق لوجيستية أو صناعية كبيرة تبدأ من دمياط حتى صعيد مصر، مرورا بمناطق الدلتا والقاهرة، حتى تتحقق فكرة المحور اللوجيستى الكبير؛ وسعيا لتحقيق الهدف الأشمل الذى نعمل على تنفيذه وفقا لتوجيهات السيد الرئيس وهو أن تكون مصر مركزا للوجيستيات.

وأكمل: نحن لا نعمل فقط فى ميناء دمياط، ولكن نعمل أيضا فى موانئ: الإسكندرية، والدخيلة، والسخنة، وسفاجا، وجربوب، وجميع الموانئ المصرية الأخرى التى نستهدف إحداث عمليات تطوير بها، وزيادة عدد الأرصفة وساحات التداول بها؛ من أجل تحقيق نقلة نوعية فى مجال النقل البحرى بالدولة المصرية، بالإضافة إلى تسريع الإجراءات لزيادة طاقة التداول فى الموانئ، فضلا عن زيادة خطوط الأسطول المصرى، وزيادة عدد السفن التى سنستخدمها خلال الفترة المقبلة.

وفى هذا الإطار، أشار وزير النقل إلى أننا نستطيع بذلك التأكيد أن لدينا خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحرى فى مصر.

واختتم الوزير تصريحه بتجديد التهانى للعاملين فى وزارة النقل وخاصة فى هيئة ميناء دمياط ورئيس الهيئة والعاملين بها على هذا الاتفاق، كما وجه التهنئة لمسئولى التحالف العالمى، مؤكدا أننا شرفنا بتوقيع عقد الاتفاق مع هذا التحالف العالمى الكبير والقوى، داعيا لهم جميعا بالتوفيق، وأن ننتهى نحن كمصريين من إنشاء البنية الأساسية للمحطة بنهاية العام الحالى أو خلال الربع الأول من العام المقبل، وأن يتزامن مع ذلك بدء التحالف فى تجهيز المعدات وبدء إعداد البنية الفوقية للمحطة، حتى نتمكن من تشغيلها فى منتصف العام المقبل أو فى الربع الأخير منه.

من جانبه، عبر توماس إيكلمان، رئيس مجلس إدارة "يوروجيت" الألمانية، عن أنه شرف اليوم بتوقيع عقد للتعاون مع وزارة النقل، ومع شركائنا فى إيطاليا، وأكبر الخطوط الملاحية العالمية، وقال: فى الحقيقة لقد أصبح يوم 10 مايو 2022 تاريخا مهما لنا، ونحن كشركاء سعداء بهذه الشراكة مع مصر، مشيرا إلى أن شركته تعد أكبر مشغلى الحاويات فى ألمانيا، ونحن كتحالف نعد من الأربعة الأوائل فى العالم كمشغلين لمحطات وخطوط ملاحية وأنشطة لوجيستية.

وأضاف "إيكلمان" أننا بدأنا التعاون مع وزارة النقل فى مصر منذ عام 2018، ولقد تعاونا بشكل جيد للغاية لكى نحول ميناء دمياط إلى محور مهم للحاويات فى منطقة شرق البحر المتوسط، موجها الشكر للسيد وزير النقل على دعمه الكبير لهم منذ بدء العمل، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن رئيس الجمهورية اجتمع بهم عدة مرات، حيث أكد السيد الرئيس دعمه القوى لهم، كما أشار "إيكلمان" لتأكيد السيد رئيس الوزراء دعمه لهم كذلك، موجها الشكر للقيادة السياسية وللدكتور مصطفى مدبولى على هذا الدعم الكبير، الذى أسفر عن مشروع ضخم باستثمارات كبيرة فى ميناء دمياط، مؤكدا أن لديهم فى التحالف ثقة قوية للغاية فى الاقتصاد المصرى.

وقال إن مجموعتنا تستهدف من هذا المشروع، الذى نقوم بتنفيذه والذى يبدأ من ميناء دمياط هو تحويل الميناء إلى أكبر محطة دولية للحاويات فى العالم، موجها الشكر مجددا لوزارة النقل وللسيد الوزير، كما أعرب عن اعتزازه وفخره للتعاون مع الوزارة.