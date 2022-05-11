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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 01:47 صباحاً - محمد السيد - /696968/فرصة-للخروج-بنتائج-فعالة-للتحديات-الوطنية-حزب-الجيل-يرحب-بمبادرة-الرئيس-السيسي-لإجراء-حوار-وطني-شامل

رحب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى، بالدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى إفطار الأسرة المصرية لإجراء حوار وطنى شامل، مؤكدا انها جاءت فى وقتها، إضافة إلي مشاركته فى فعاليات الحوار، مثمنا اهمية الحوار الوطني الذي يشمل كل اطياف المجتمع.

وقال الحزب ان الحوار المجتمعي هو فرصة لتفاعل السياسيين والمتخصصين للخروج بنتائج تمثل استجابة حقيقية وفعالة للتحديات الوطنية .

وأوضح حزب الجيل، ان الجمهورية الجديدة على المسار الصحيح القائم على الحوار المستمر .

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب، أكدت أنها سوف تقوم بإدارة هذا الحوار الوطنى بكل تجرد وحيادية تامة، على أن يتمثل دورها فى التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة بالحوار دون التدخل فى مضمون أو محتوى ما يتم مناقشته، من أجل إفساح المجال أمام حوار وطنى جاد وفعال وجامع لكافة القوى والفئات، ويتماشى مع طموحات وتطلعات القيادة السياسية وكذا القوى السياسية المختلفة، ليكون خطوة فى غاية الأهمية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطنى وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف فى الرأى للوطن قضية.

كما تعتمد الأكاديمية الوطنية للتدريب مبدأ توسيع قاعدة المشاركة فى الحوار من خلال دعوة جميع ممثلى المجتمع المصرى بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات فى الحوار المجتمعى، وكذا تحقيق الزخم الحقيقى والمصداقية وتدشين لمرحلة جديدة فى المسار السياسى الدولة المصرية، بعد أن عبرت جميع التهديدات والمخاطر الأمنية التى كانت تضعها فى حالة استثنائية. كما سيتم مراعاة التنوع فى أماكن عقد جلسات الحوار بحيث تشمل معظم مناطق الجمهورية.