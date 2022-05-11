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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 01:47 صباحاً - محمد السيد - /696967/الدور-صعب-ويرفضه-الكثيرون-وصوته-اتشرخ-ماذا-قال-طارق-لطفي-عن-شخصيته-بمسلسل-جزيرة-غمام

حل الفنان طارق لطفي ضيف الإعلامية لميس الحديدي ببرنامجها كلمة أخيرة المذاع عبر شاشة قناة on الفضائية، وتحدث خلال اللقاء عن كواليس وأسرار يعرفها الجمهور لأول مرة.

دوت الخليج يرصد تصريحات طارق لطفي ببرنامج كلمة أخيرة

تصريحات طارق لطفي

كشف الفنان طارق لطفي أسباب قبوله لتقديم شخصية خلدون خلال أحداث مسلسل جزيرة غمام، وأوضح أن هذا الدور قد يرفضونه الكثير من الفنانين بسبب صعوبته، وقال: “الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال عندما يكتب نصاً يكون به ميزة فهو يكتبه كإنسان في المقام الأول بما يحمله من خير وشر”.

وتابع: “داخل شخصية خلدون وُجد شيطاناً خالياً من الأجزاء والطبائع الإنسانية مجرد رمز لأنه لا يوجد لديه لحظة مشاعر لا مع العايقة ولا غيرها.. والصعوبة في كيفية بناء الشخصية الرمزية دون وجود خلفية سابقة.. ومكنتش عارف أعمل ده إزاي، وكنت بفكر في الشكل والصوت وبعدين جه الشخصية لأنه مش بنى آدم”.

طارق لطفي مسلسل جزيرة غمام

وفيما يخص تركيب الشخصية من حيث الشكل واللوك قال الفنان طارق لطفي في حواره عبر شاشة قناة on الفضائية: “قعدنا نجرب كتير أوي وكنا متفقين أن شكل خلدون لازم يكون معبر عن كل شيء ولما فكرنا في الشكل توصلنا إنه لازم يبقى راجل بـ قصة ووجود القصة مقصود ووجود الشارب المبروم لأعلى مقصود عشان يبقى فيه تناقضات".

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واستكمل: “كمان التاتوهات تمثل رموزاً سحرية وفي نفس الوقت كان شخص مهندم حتى أنه في أحد المشاهد كان بيظبط دقنه وبيشيل الشعرة الزيادة، وكل شيء موجود فيه ومغرور ومتواضع”، وفيما يخص تشابه صوته بصوت فحيح الثعبان، رد قائلًا: “بالضبط صوته قريب لده ورغم صعوبة طبقة الصوت بس كانت لازم تبقى موجودة عشان تبقى قريبة من ودن الناس”.

وقال الفنان طارق لطفي: “قعدت أدور ومع اللهجة الصعيدي خرجت الطبقة دي من الصوت لقيتها كويسة لأنها طبقة مصطنعه وهي طبقة صوتية صعبة ممكن تعمل إلتهاب في الاحبال الصوتية وإلى الآن صوتي مشروخ".