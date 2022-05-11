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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 01:47 صباحاً - محمد السيد - /696956/عماد-الدين- حسين-يشرح-أهمية-ودور-الاكاديمية-الوطنية-للتدريب-في-إدارة-الحوار-الوطني

قال النائب عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، إنه تلقى دعوة شأنه شأن كثير من الناس من الأكاديمية الوطنية للتدريب على أن تكون هناك فترة أسبوع لأرسال المقترحات والرؤى ومحاوره وأجندته، مشيداً خلال مداخلة " عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الأعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"بذلك الأجراء قائلاً : ده شيء جيد للغاية بما يعني أنه لايوجد هناك نمط معين للحوار تم فرضه ".

دوت الخليج

عماد الدين حسين يشرح أهمية ودور الاكاديمية الوطنية للتدريب في إدارة الحوار الوطني

وأكد “حسين”، أن الجهة المنظمة والخبراء سيكون دورهم فرز للافكار والتصنيف وتحديد الأولويات بين الأشياء الأساسية والثانوية خاصة أنه مع توسيع الدعوة لعدد كبير من الناس والجهات، ومن المؤكد ستكون هناك إقتراحات متنوعة".

ولفت إلى أن تنوع الأفكار والمقترحات بسبب إتساع رقعة المشاركين عامل جيد قائلاً : “بعض الناس بتقول ليه المقترحات كتيرة وتبقى فيه بهوأه في الحوار وأنا برد وبقول أن ده شيء كويس لان عملية الفرز وتحديد الاولويات، يؤكد أن التوصيات سترفع بشكل جيد للرئيس السيسي بموافقة الجميع لاتخاذ مايراه مناسباً "

وأشار عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، إلى أن دور الاكاديمية الوطنية للتدريب مهم للغاية حيث صدر لها قرار جمهوري رقم 234 لسنة 2014 والمادة الاولى من القرار تقول أن الاكاديمية تابعة مباشرة لرئيس الجمهورية، قائلاً : “بعض الناس مش بتقرأ كويس القرار وبتقول عاوزين حوار تابع للرئاسة ماهي تبع الرئاسة خاصة أن الاكايديمة قالت أنها ستدير الحوار بلا تدخل أو فرض رؤى بعينها ".

وتنفيذا لتكليفات الرئيس بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب في إرسال الدعوات للمشاركين في الحوار الوطني، وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة المؤتمر الوطني للشباب بإدارة الحوار خلال إفطار الأسرة المصرية، بالتنسيق مع جميع التيارات السياسية الحزبية والشبابية