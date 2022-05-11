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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /696966/طارق-العوضي-الأيام-المقبلة-ستشهد-الإفراج-عن-عدد-من-المحبوسين-فيديو

قال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إننا أمام حوار وطني وليس حوار نخبوي سياسي، وهذا يعني أن مصر كلها بمختلف انتمائتها وطوائفها، تجلس على مائدة حوار وليس فقط الأحزاب.

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وأضاف "العوضي"، خلال مداخلة هاتفية على قناة الشمس، أن الحوار الوطني سيشمل الحديث حول مسقتبل هذا الوطن، وذلك بعد فترة قطيعة دام لسنوات، انعدام للثقة المتواجدة بين المواطن العادي ورموزه السياسية. وأشار عضو لجنة العفو الرئاسي إلى أنه يمكن أن نختلف ولكن في الوقت نفسه نستطيع أن ندير هذا الاختلاف لمصلحة الوطن، ليخدم في النهائية كل فئات الشعب المصري، وفي النهاية القوى السياسية.

وتابع: كل القوى الوطنية رحبت بالحوار الوطني، وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي قوى رافضة للحوار، والذي وضع شروط الحوار موافق عليه الآن دون شروط، مشيرًا إلى أن أي حوار مشروط، يفشل، وقبول المعارضة للحوار، لم تكن مشروطة بشروط مسبقة.

طارق العوضي: الأيام المقبلة ستشهد الإفراج عن عدد من المحبوسين

ولفت العوضي إلى أنه كان هناك رئاسل طمأنة للجميع للإفراج عن عدد من المحبوسين قبل حفل إفطار الأسرة المصرية وحبعده، وقد تم ذلك بالفعل، مؤكدًا أن الأيام المقبلة سيتم العفو عن مئات المحبوسين وأخذنا أعداد على سبيل الحصر.

وأردف أنه سيتم وضع كل المشاكل التي يعاني منها المجتمع على مائدة الحوار، للوصول إلى حلول لها، لكي يعبر بنا هذا الحوار إلى وطن يسع الجميع بالفعل.

رحبت لجنة العفو الرئاسى بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب الى الحوار الوطنى مثمنة ما تضمنه بيان الدعوه من اعلان إدارتها للحوار الوطنى بكل تجرد وحيادية تامة دون التدخل فى المضمون أو المحتوى وإفساح المجال أمام حوار وطنى جاد وفعال يجمع كل القوى والفئات دون استبعاد أو إقصاء .

وفى هذا السياق فان لجنة العفو الرئاسى إذ تثمن تلك الدعوة فأنها تعلن مشاركتها فى الحوار الوطنى الذى دعى اليه السيد رئيس الجمهورية وتنتهز لجنه العفو الرئاسى هذه المناسبه لتدعو جماهير الشعب المصرى الى المشاركة فى الحوار الوطنى والعبور بالوطن الى آفاق مستقبل أفضل للجميع والى وطن أرحب يتسع للجميع .

لجنة العفو الرئاسى ترحب بدعوة الحوار الوطنى ..وتعلن عن قرب قائمة عفو جديدة كما تعلن لجنه العفو الرئاسى عن قرب اصدار قائمة بالعفو تتضمن العشرات من الحالات التى تلقتها اللجنة خلال الفترة الماضية.