انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد حديث الرئيس السيسي عن مسلسل فاتن أمل حربي.. أول تعليق من مخرج ومنتج العمل حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /696965/بعد-حديث-الرئيس-السيسي-عن-مسلسل-فاتن-أمل-حربي-أول-تعليق-من-مخرج-ومنتج-العمل

حرص المخرج ماندو العدل مخرج مسلسل فاتن أمل حربي أن يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك عقب حديثه عن إعداد قانون أحوال شخصية يحقق عدالة.

دوت الخليج يرصد تعليق ماندو العدل بعد حديث الرئيس السيسي عن المسلسل

تعليق ماندو العدل

وجه المخرج ماندو العدل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حديثه عن التوجه لإعداد قانون أحوال شخصية يحقق عدالة وذلك عقب عرض مسلسل فاتن أمل حربي الذي ناقش هذه القضية.

وشارك المخرج ماندو العدل متابعيه وجمهوره بنشره صورة من برنامج صالة التحرير، أثناء مداخلة الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق على الصورة قائلًا: “خلال أيام سنتحرك لإعداد قانون أحوال شخصية يحقق العدالة للجميع.. شكرا الرئيس عبد الفتاح السيسي.. فاتن أمل حربي".

تعليق جمال العدل

ومن جانبه علق منتج مسلسل فاتن أمل حربي، وهو المنتج جمال العدل على مداخلة الرئيس السيسي وقال عبر برنامج ET بالعربي: "كما عودنا السيد الرئيس إنه دايما مع كل الناس، وطول الوقت متابع أحوال الناس”.

وتابع المنتج جمال العدل: “استجابة سريعة جدا وكل الفخر.. إحنا في منتهى السعادة إننا قدرنا نطرح القضية بشكل يوضح للقيادة السياسية معاناة الأسر في محاكم الأحوال الشخصية”.

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الرئيس السيسي مسلسل فاتن أمل حربي

وكان الرئيس السيسي تحدث عن قانون الأحوال الشخصية خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد الفضائية قائلًا: "خلال أيام سنتحرك لإعداد قانون أحوال شخصية يحقق العدالة للجميع".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "عاوزين قانون محايد ومتوازن، إحنا مش هدفنا استهداف حد، إحنا بنستهدف الضرر والأذى والخراب، لكن لا نستهدف أبدا لا المحبة ولا الود ولا الإخاء بين الأسر".

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وأشار الرئيس إلى أنه سمع تفاصيل عن المشكلات التي يتحدثون عنها اليوم منذ 40 عاما، مؤكدًا أن كل من له صلة بالملف في رقبته معلقًا: “ولادنا وبناتنا وفي رقبتنا شكل المجتمع”.