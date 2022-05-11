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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /696963/النائبة-مرثا-محروس-الحوار-الوطني-يعزز-من-مكانة-القوى-السياسية-والأحزاب-المصرية

أشادت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدعوة الرئيس السيسي لعمل حوار وطني حيث أعربت عن سعادتها بالدعوة، مؤكدة أن هذا يوضح مدي استيعاب القيادة السياسية بحالة المصريين.

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وأوضحت أن وضع الدولة السياسي والاقتصادي يحتم عمل حوار يربط نسيج المجتمع فهو بمثابة ضخ الدم في الكيانات السياسية الوطنية لإيجاد حلول قادرة علي مواجهة المعوقات والأزمات التي تحول بيننا وبين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي هذا يعزز من مكانة القوي السياسية والأحزاب المصرية لافتة إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب أثنت علي الدعوة إلي الحوار الوطني وبدأت في تجهيز محاور الأجندة الوطنية والنظر في كافة الملفات والمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بهدف بناء دولة متشاركة من كافة نسيج وفئات المجتمع المصري واستكملت لكل حزب سياسي وقوة وطنية رؤية شاملة عن إستراتيجية مصر وسيناريو خاص بالحوار الوطني.

وأضافت إن هذا يضع ملامح الجمهورية الجديدة كما أضافت طريقة إدارة الحوار الوطني والتنسيق بين كافة التيارات يعزز من نجاحه ولا نستثني طموحات ورؤية الشباب الوطني المشارك يفتح الآفاق لرؤية وطنية هادفة والأجندات المطروحة تقوي من التحكم في زمام الدولة.

النائبة مرثا محروس: الحوار الوطني يعزز من مكانة القوى السياسية والأحزاب المصرية

كما أشارت " محروس" الآن يتم استغلال حالة التجانس الإجتماعي لوضع المعايير الوطنية للدولة المصرية وتحديد الأولويات فيما يتناسب مع الأجندة الموضوعة لرؤية الجمهورية الجديدة بالإضافة إلي القرارات التي أعلن عنها سيادة الرئيس فيما يخص الشأن الاقتصادي مما يتماشي مع طموح الدولة في بناء دولة رقمية جديدة