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القاهرة في الأربعاء 11 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /696961/برفقة-الرئيس-السيسي-مخرج-مسلسل-الاختيار-يشارك-الجمهور-بصورة-جديدة

دوت الخليج ينشر صورة بيتر ميمي مع الرئيس السيسي

بيتر ميمي والرئيس السيسي

جاءت صورة مخرج مسلسل الاختيار، وهو بيتر ميمي برفقة عدد كبير من نجوم الفن خلال احتفالية عيد الفطر بحضور الرئيس السيسي والتي أقيمت أول أيام عيد الفطر.

وظهر بيتر ميمي في الصورة التي جمعته بالرئيس السيسي وأحمد عز وكريم عبد العزيز وعصام السقا وهاني رمزي وأحمد جمال ومحمود الليثي وهيدي كرم ومحمد جمعة وصابرين وهنادي مهنى وأكرم حسني وإسماعيل فرغلي والمؤلف هاني سرحان وياسر جلال كريم محمود عبد العزيز.

وعلق على الصورة التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلًا: “مع السيد الرئيس”.

الرئيس السيسي مسلسل الاختيار 3

وكان قد تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مسلسل الاختيار 3 ضمن فعاليات احتفالية أبناء الشهداء بعيد الفطر وقال: “شفتوا قد أيه العمل الدرامي بألف كتاب، وأنتم متعرفوش عملوا أيه.. وكل ما حدث في المسلسلات حقيقة وتم نقله بكل شفافية".

ووجه كلامه لأبطال مسلسل الاختيار 3 والعائدون قائلًا: “اللى عملتوه كان جزء كبير منه لصالح الأبطال والشهداء اللي ضحوا علشان خاطر مصر تعيش.. عاوز أقولكم على حاجة تاني.. ليكم ولكل الناس.. قولنا التاريخ مش نسيبه لحد.. والله والله والله إحنا كنا حريصين على ألا يحصل تصادم – في إشارة إلى ثورة 30 يونيو".

وفي سياق آخر، تحدث الموسيقار خالد الكمار، مؤلف موسيقي مسلسل الاختيار 3 عن تعاونه مع المخرج بيتر ميمي مخرج العمل، الذي شرح له كواليس المسلسل.

وقال في مداخلة هاتفية له بإحدى البرامج: “اترعبت جدا، حسيت إن دي مسئولية كبيرة.. ورديت على طلب المخرج بيتر ميمي، وقلت له إنت متأكد إنك عايزني انا اللى اعمل كده”.

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واستكمل في مداخلته ببرنامج “lite show”، المذاع عبر شاشة قناة “الحياة” الفضائية: “قال لي متقلقش إحنا معانا وقت نجرب، ونعمل كل حاجة، وبدأنا نتكلم إننا عايزين الموسيقى مصرية جدًا، وأن تكون بها طابع عسكري دون أن تفقد الطابع الإنساني والشاعري"