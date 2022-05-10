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لافتات شكر  للسيسي ودرع باسم حياة كريمة.. احتفالات مستمرة بقرية ابن العاص بالشرقية بانشاء مركز شباب بالقرية بعد سنوات من النسيان 

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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /696960/لافتات-شكر- للسيسي-ودرع-باسم-حياة-كريمة-احتفالات مستمرة-بقرية-ابن-العاص-بالشرقية-بانشاء-مركز-شباب-بالقرية-بعد-سنوات-من-النسيان

بلافتات شكر للقيادة السياسية  ودرع يحمل اسم المبادرة الرئاسية حياة كريمة امتلأت جنبات ارض ملعب مركز شباب ابن العاص بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية ، بالعديد من البانرات التي تحمل صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، تقديرا من اهالي القرية لجهود الدولة المصرية في المساهمة في شراء قطعة أرض لصالح انشاء مركز شباب عليها لخدمة المواطنين .

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مركز شباب القرية ، قرر توجيه الشكر للدولة المصرية علي طريقته الخاص واقام بطولة  باسم حياة كريمة اشترك فيها 16 مركز شباب من محافظتي الشرقية والدقهلية ، وصمم درع باسم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تقديرا وعرفانا منهم لتلك المبادرة العظيمة.

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وحرصت امانة حزب مستقبل وطن  بمركز كفر صقر برئاسة اسامة زكريا النادي ، المشاركة في المباراة النهائية للبطولة وقام بتسليم الدرع لفريق ديرب نجم الذي فاز في المباراة النهائية علي فريق كفر الحديدي العنيد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ، وذلك وسط حضور جماهيري كبير من أهالي قرية ابن العاص وكفر الحديدي وكفر حماد وديرب نجم .

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وضم تشكيل فريق ديرب نجم "السيد الحضري ومحمود يحيي واحمد جمعة و عبدالفتاح السيد والسعيد علي ومحمد نصر شيكا ومحمد لطفي  ومحمود سمير وحاتم الشايب ومجاهد جدو واسامه عبدالرحيم" .

لافتات شكر للسيسي ودرع باسم حياة كريمة

وحرص المحاسب عبده البرماوي  ، رئيس الوحدة المحلية بالهجارسة وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالمشاركة في تلك الاحتفالية الكبري لمشاركة اهالي القرية افراحهم بتخصيص أرض مركز الشباب والحصول علي رخص البناء بعد موافقة وزير الزراعة علي استثناء تلك المساحة من حظر البناء.

احمد عثمان سيد احمد رئيس مركز الشباب والسيد عبدالهادي محمود احد المنظمين أكدت أن انشاء مركز شباب في القرية حلم طال انتظاره لعدة سنوات ، واصبح الحلم حقيقة بفضل مساهمة أهل القرية وقيام الحكومة بسداد باقي المبالغ المستحقة عن مركز الشباب .

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فيما قال احمد فاروق ومحمد سيد أحمد والكابتن احمد حمدي أن قرية ابن العاص شهدت خلال العام الحالي تخصيص ارض مركز الشباب وانشاء مكتب بريد رغم ان المبادرة الرئاسية لم تطبق رسميا في مركز  كفر صقر ولكنها القت بظلالها علي أهل القرية .

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وأشاروا أن المبادرة الرئاسية  بما لا يدع مجالًا للشك ستغير  وجه القرية المصرية وستعيد تشكيل المجتمع المصرى من جديد، وأنه سيحدث نقلة وتطور كبير للريف المصرى ، مؤكدين   أن هذه المبادرة جاءت لتعالج إرث كبير من الإهمال والتهميش لقرى مصر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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