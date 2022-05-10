انت الان تتابع تفاصيل خبر خاص| قبل طرحها.. أيتن عامر: "أغنية خطافة الرجالة لذيذة ودمها خفيف وانتظروا أغاني مختلفة بصيف 2022" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /696954/خاص-قبل-طرحها-أيتن-عامر-أغنية-خطافة-الرجالة-لذيذة-ودمها-خفيف-وانتظروا-أغاني-مختلفة-بصيف-2022

دوت الخليج يكشف تفاصيل توجه أيتن عامر للغناء

أغنية خطافة الرجالة أيتن عامر

كانت قد أعلنت الفنانة أيتن عامر طرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “خطافة الرجالة” وروجت لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر، وكتبت في تغريدة لها: “النهاردة الساعة ١٢ بليل”.

وأضافت: “أغنية خطافة الرجالة هتكون على كل المنصات الموسيقية و الكليب قريبا”، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات.

غناء أيتن عامر

وقالت الفنانة أيتن عامر في تصريح خاص لـ دوت الخليج: “الأغنية لذيذة ودمها خفيف وردود فعل الجمهور في الأغنية الماضية التي قدمتها أسعدتني جدا”.

واستكملت قائلة: “الجمهور أحبوا صوتي وأتمنى أن الأغاني الجديدة التي سأطرحها خلال الفترة المقبلة في صيف 2022 أن تنال إعجاب الجمهور”.

ويشار أن الفنانة أيتن عامر كانت قد شاركت متابعيها وجمهورها بنشرها برومو أغنيتها الجديدة “خطافة الرجالة” عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ولاقت إعجاب الكثيرين من محبيها والجمهور.

ويقول مقطع أغنيتها الجديدة:

"عينك يدب فيها رصاصة

رايحة جاية عليه

زي ما بيقولوا عنيها فيه وتقول

عمالة تحبي وبتحاولي وبتقولي لا ذوقي ولا استايلي

واتاريكي عمالة تتحايلي علشان تشوفيه”.

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ويشار أن أغنية خطافة الرجالة أيتن عامر من كلمات أحمد علاء، وألحان نيس، وتوزيع زووم، وفي سياق آخر، نافست الفنانة ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل مكتوب عليا.

وشارك الفنانة آيتن عامر في بطولة مسلسل مكتوب عليا الذي كان يعرض عبر شاشة قناة dmc الفضائية، كلا من أكرم حسني، وهنادي مهنى، عمرو عبدالجليل، الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، وهلا رشدي في أول تجربة تمثيلية لها، ومحمد طعيمة، وغيرهم.

وتولى تأليف مسلسل "مكتوب عليا" المؤلف والسيناريست إيهاب بليبل، والإخراج لـ خالد الحلفاوي، والعمل من إنتاج كريم أبوذكري مالك شركة "k media" بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.