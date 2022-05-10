الصحة تكشف أسباب الإصابة بالاعتلال الكلوى.. من بينها المسكنات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 11:22 مساءً - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أسباب الإصابة بالاعتلال الكلوى، وذلك فى انفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

وأشارت، إلى أن من أهم أسباب الإصابة بالاعتلال الكلوى تتمثل فى الضغط والسكر، القصور والفشل الكلوى، بعض الأمراض الوراثية والمناعية، بالإضافة إلى التهابات الكلى المختلفة، وتناول بعض الأدوية التى تؤثر على النسيج الكلوي مثل المسكنات.

ونصحت بضرورة الحرص على الكشف المبكر ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، والتى تقدم خدمات الكشف والمتابعة والعلاج مجانًا.

وأكدت أن العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في انتظار المترددين يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، ويمكن معرفة مكان العيادة الأقرب خلال تطبيق صحة مصر.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لـ فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي تحت شعار «100 مليون صحة»، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقاعدة بيانات 100" مليون صحة" بارتفاع في نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

وأوضحت أن المبادرة تستهدف فحص جميع المواطنين من الفئة فوق سن الـ 40 عامًا، للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها والذين يبلغ عددهم 28 مليون مواطن، وذلك بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالتوسع في الفئات المستهدفة والخدمات المقدمة بالمبادرة.

وقالت إن الخدمات المقدمة بالمبادرة تشمل الكشف عن الأمراض المزمنة (سكر، ضغط الدم، قلب)، كما تقدم خدمة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي لمرضى الأمراض المزمنة، وقياس مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية أيضًا للمترددين على المبادرة.

وتابعت أنه في حالة التأكد من الإصابة بأمراض مزمنة يتم إحالة المريض إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقي العلاج بشكل دوري بالمجان من خلال "كارت المتابعة"، لافتًا إلى أن العمل بالمبادرة مستمر طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.



