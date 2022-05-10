مطران وكهنة الكاثوليك بالمنيا فى زيارة المتحف القومى للحضارة

جدة - نرمين السيد - زار الأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك وكهنة الايبراشية، المتحف القومى للحضارة المصرية بالقاهرة.



جدة - نرمين السيد - زار الأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك وكهنة الايبراشية، المتحف القومى للحضارة المصرية بالقاهرة. واستمع الأب المطران مع الآباء الكهنة لشرح محتويات المتحف، وقاعاته وما يحتويه المتحف من الكنوز الأثرية، وتفاصيل الحضارة المصرية عبر العصور.

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