الصحة توضح أهداف برنامج دعم العيادات الصديقة للشباب والمراهقين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور جمال الكاشف، مدير الإدارة العامة لرعاية أطفال السن المدرسى والمراهقين إن الأهداف التى تسعى الوزارة لتحقيقها داخل العيادات الصديقة للشباب والمراهقين، هى تقديم خدمة طبية ملموسة، وخدمة معملية.

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