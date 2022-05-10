الأكاديمية الوطنية للتدريب.. قبلة التطوير والتعلم فى مصر (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديوجراف التالى أبرز الأنشطة والدورات والإنجازات التى قدمتها الأكاديمية. وقدمت الأكاديمية الوطنية للتدريب 117 برنامجا تدريبيا لـ 9362 متدربا، وأطلقت المنصة الرقمية للتعليم عن بعد فى 2020 لاستكمال العملية التدريبية واستمرار نشاط الأكاديمية لمجابهة جائحة كورونا العالمية.

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